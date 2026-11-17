Un forum consacré à l’investissement dans l’aquaculture entend contribuer à inverser cette tendance.

La République du Congo fait face à un important déficit en produits halieutiques. Alors que les besoins nationaux sont estimés à environ 163 000 tonnes par an, la production locale plafonne à près de 60 000 tonnes. Un écart de plus de 100 000 tonnes qui contraint le pays à recourir aux importations pour satisfaire la demande intérieure.

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Ce constat a été dressé lors du premier Forum sur l’investissement dans l’aquaculture au Congo, organisé le week-end dernier à la Grande foire agricole du Congo, au village Bambou Mingali, dans le district d’Ignié, département du Djoué-Léfini. La rencontre a réuni près de 120 experts et acteurs du secteur autour des perspectives de développement de cette filière.

Pendant deux jours, les participants ont notamment examiné les obstacles qui freinent l’essor de l’aquaculture, malgré les nombreux atouts naturels dont dispose le pays. Les résultats d’une étude réalisée par un organisme international sur le potentiel aquacole congolais ont également été présentés. Ils mettent en évidence les difficultés structurelles d’un sous-secteur encore peu développé, qui peine à répondre aux besoins du marché national.

Organisé avec l’appui financier de la Banque mondiale et du Proclimat, ce forum s’inscrit dans la perspective du lancement du Projet de développement de l’agriculture et de l’aquaculture du Congo. L’initiative ambitionne de stimuler les investissements, d’améliorer les capacités de production et de favoriser l’émergence d’une filière aquacole plus performante.

Pour le Congo, l’enjeu est double : réduire sa dépendance aux importations de poissons et valoriser davantage ses ressources naturelles. Le développement de l’aquaculture pourrait ainsi contribuer à renforcer la sécurité alimentaire, à créer des emplois et à diversifier l’économie nationale.