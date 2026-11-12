Congo : le Pasel vers la fin de ses travaux

Financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, le projet vise à réduire les pertes sur le réseau et à améliorer la desserte électrique.

La modernisation du réseau électrique congolais franchit une nouvelle étape. Le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a échangé, le 10 novembre à Brazzaville, avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Cheick Fantamady Kanté, directeur de division pour l’Afrique centrale, sur l’état d’avancement du Projet d’amélioration des services d’électricité (Pasel).

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Financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, ce programme entend apporter des réponses aux difficultés qui affectent le transport et la distribution de l’électricité au Congo. Malgré des capacités de production importantes, le pays reste confronté à des insuffisances techniques et commerciales qui limitent la qualité de la desserte, au détriment des ménages et des entreprises.

Au cours de cette rencontre, les échanges ont notamment porté sur l’évolution des travaux engagés sur les installations électriques, l’acquisition des équipements techniques ainsi que les mesures susceptibles d’accélérer les interventions sur les réseaux de transport et de distribution.

Selon Cheick Fantamady Kanté, l’exécution du projet évolue normalement et les travaux pourraient être achevés avant la fin de l’année. Une perspective qui traduit l’avancement du programme et les efforts engagés pour améliorer les performances du système électrique national.