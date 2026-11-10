Judo : les jeunes Congolais rentrent avec 17 médailles du Cameroun

Les sélections nationales juniors et cadets de judo ont réalisé une belle performance à Yaoundé, au Cameroun. Elles ont décroché 17 médailles, dont sept en or, six en argent et quatre en bronze, à l’issue de leur participation aux compétitions africaines.

De retour à Brazzaville, les jeunes judokas congolais peuvent se féliciter de leur parcours sur les tatamis camerounais. Avec 17 médailles au compteur, la délégation nationale a signé une participation fructueuse, confirmant le potentiel de la relève du judo congolais sur la scène continentale.

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La moisson comprend sept médailles d’or, six d’argent et quatre de bronze. Une performance collective qui récompense les efforts des athlètes engagés dans les différentes catégories d’âge et de poids.

Chez les juniors, le Congo s’est particulièrement illustré lors de l’Africa Cup disputée le 6 novembre à Yaoundé. Avec neuf médailles, dont trois en or, cinq en argent et une en bronze, les dix athlètes engagés ont permis au pays de se classer deuxième sur quatorze nations participantes.

Les Congolais se sont notamment distingués dans les catégories féminines et masculines. Chance Symphora Mankala Oyilantama a remporté l’or chez les moins de 52 kg, tandis que Jhoey Joseph Mpenaya (-60 kg) et Rostand Itoua (-73 kg) ont également décroché le titre continental.

Ces résultats constituent un signal encourageant pour le judo congolais, qui peut compter sur une nouvelle génération capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines.