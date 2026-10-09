Congo-tuSeo 2026 : Brazzaville célèbre le rire et le talent africain

La 19ᵉ édition du Festival international du rire de Brazzaville (tuSeo) se tiendra du 22 au 24 octobre, sous le thème « Soleil et défis ». Une vingtaine d’artistes de plusieurs pays sont attendus pour trois jours de spectacles et de célébration de l’humour.

Brazzaville s’apprête à vibrer au rythme du rire et de la créativité. La 19ᵉ édition du Festival international du rire de Brazzaville (tuSeo) réunira, du 22 au 24 octobre, des humoristes venus de plusieurs pays africains autour du thème « Soleil et défis ».

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Les deux premières journées se dérouleront à l’Institut français du Congo, les 22 et 23 octobre, avant une dernière étape prévue le 24 octobre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Durant trois jours, les artistes se succéderont sur scène pour offrir au public brazzavillois des spectacles placés sous le signe de l’humour, du partage et de la découverte.

Cette édition réunira des talents de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Burundi, du Gabon, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée, entre autres. Parmi les artistes annoncés figurent les humoristes congolais de la RDC Herman Amisi, Alain Dooly et Fidèle Ngansy, ainsi que l’Ivoirien Oualas, le Burundais Marcellin Eucon, le Burkinabè Aladji Cliachi et le Gabonais Fredelitus.

La scène accueillera également M. Satina et Dr Rigel Gandhi, de Guinée, ainsi que plusieurs humoristes congolais, notamment Elvira Dinga, Mvata, Nana Cepho, Gad Gadios, Ya Rabbi et Junior 007.

Le festival tuSeo entend une nouvelle fois faire de Brazzaville un carrefour de l’humour africain, où se rencontrent différentes sensibilités artistiques et culturelles.