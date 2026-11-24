UniCongo plaide pour une fiscalité plus adaptée aux réalités des entreprises et un meilleur climat des affaires.

Une fiscalité mieux adaptée aux réalités des entreprises. C’est l’une des principales préoccupations portées par l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo) dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2027. Le 23 novembre, une délégation de l’organisation, conduite par son président, Dieudonné Ndinga Moukala, a remis à la commission Économie, finances et contrôle de l’exécution du budget (Ecofin) de l’Assemblée nationale un document de 48 pages regroupant ses observations et propositions.

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Élaborées à partir de l’expérience des acteurs économiques, ces contributions portent notamment sur l’amélioration du climat des affaires et plusieurs dispositions fiscales susceptibles d’affecter les entreprises. Elles concernent, entre autres, les pénalités, les droits d’enregistrement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe unique sur les salaires.

Pour le patronat, il importe notamment de privilégier la taxation des revenus plutôt que celle du chiffre d’affaires. Une approche qui, selon UniCongo, permettrait de mieux tenir compte de la situation réelle des entreprises.

« Nous avons remis au niveau de la commission un document de quarante-huit pages dans lequel nous avons justifié nos propositions. Nous les avons synthétisées et contextualisées », a expliqué Dieudonné Ndinga Moukala à la presse, soulignant le caractère parfois très technique des sujets abordés, qui nécessitent des échanges avec des experts fiscaux.

À la tête d’une délégation d’une douzaine de membres, le président d’UniCongo estime que ces observations pourraient contribuer à faire évoluer certaines dispositions du projet de loi de finances. Il appartient désormais à la commission Ecofin, présidée par Maurice Mavoungou, d’examiner les propositions soumises et d’en apprécier la portée.

Après ce travail de concertation, le patronat espère voir ses préoccupations prises en compte dans le texte définitif. L’enjeu est de parvenir à un dispositif fiscal qui concilie les impératifs de mobilisation des recettes publiques avec la nécessité de préserver la compétitivité des entreprises et de favoriser l’investissement.