Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et plusieurs membres de son équipe gouvernementale ont été interpellés, le 17 novembre, à l’Assemblée nationale sur des questions économiques et sociales majeures.

Réunis en séance de questions orales avec débat, le mardi 17 novembre, les députés ont sollicité des explications de l’exécutif sur plusieurs dossiers qui touchent directement aux conditions de vie des populations.

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Conduit par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, le Gouvernement a notamment été interpellé sur les difficultés persistantes d’accès à l’électricité et à l’eau potable. Ces deux services essentiels demeurent au centre des attentes des ménages, confrontés aux perturbations de la desserte et aux difficultés d’approvisionnement dans plusieurs localités du pays.

La situation économique et financière du Congo a également été abordée, notamment les relations avec le Fonds monétaire international. Devant les députés, le chef du Gouvernement a réaffirmé la volonté de son équipe de parvenir à un nouvel accord avec l’institution de Bretton Woods.

Anatole Collinet Makosso a toutefois insisté sur la nécessité de tirer les enseignements des précédents programmes. Il a notamment défendu une approche fondée sur l’appropriation nationale des réformes, la préservation des équilibres sociaux et le respect des engagements économiques régionaux du Congo. Pour le Premier ministre, les efforts de redressement des finances publiques ne doivent pas se traduire par une dégradation des conditions de vie des populations.

Le débat a également permis au ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, de répondre aux préoccupations du député Louis Gabriel Missatou.

Cette séance de contrôle parlementaire constitue un cadre d’interpellation du Gouvernement sur la conduite des politiques publiques. Elle met surtout en évidence les attentes des élus quant à des réponses concrètes aux difficultés économiques et sociales auxquelles les Congolais sont confrontés au quotidien.