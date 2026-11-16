Après leur match nul (0-0) à Moroni, les Diables rouges joueront leur avenir dans les éliminatoires, mardi 17 novembre, face aux Comores. Une victoire est indispensable pour relancer leurs chances de qualification.

Les Diables rouges ont ramené un point de leur déplacement à Moroni, aux Comores. Opposés aux Cœlacanthes, le vendredi 13 novembre, au stade omnisports de Malouzini, les hommes de Claude Le Roy ont obtenu un match nul vierge (0-0), à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

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Ce résultat permet à la sélection congolaise de préserver ses chances, mais ne suffit pas à améliorer significativement sa position dans le groupe G. Avec deux points en trois rencontres, les Diables rouges occupent toujours la dernière place du classement, derrière le Cameroun (7 points), les Comores (4 points) et la Namibie (3 points).

À Moroni, les Congolais ont surtout montré des signes de progrès sur le plan défensif. Bien organisés autour de leur arrière-garde, ils ont réussi à contenir les offensives comoriennes. Le gardien Melvin Zinga s’est notamment illustré à plusieurs reprises, en repoussant les tentatives adverses. À la 85e minute, il a également été sauvé par sa barre transversale sur une frappe d’Idris Mohamed.

En revanche, le secteur offensif reste un chantier pour Claude Le Roy. Malgré quelques tentatives, les Diables rouges ont manqué de justesse dans le dernier geste et n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Une insuffisance qu’il faudra corriger lors de la prochaine confrontation.

Prévue le mardi 17 novembre au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, la manche retour s’annonce donc déterminante. Devant leur public, les Congolais devront impérativement s’imposer pour porter leur total à cinq points et dépasser les Comoriens au classement.

Avant cette double confrontation, le sélectionneur national avait affiché son ambition de récolter au moins quatre points sur les six possibles. Après le nul obtenu à l’extérieur, une victoire à domicile permettrait ainsi d’atteindre cet objectif.

La mobilisation des supporters sera également attendue pour pousser les Diables rouges vers leur première victoire dans cette campagne qualificative. Le défi est désormais clair : transformer le point ramené de Moroni en un succès à Brazzaville et entretenir l’espoir d’une qualification à la CAN 2027.