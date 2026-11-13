COP31 : allocution du président Denis Sassou N’Guesso

Monsieur le président de la COP31 ;

Distingués participants ;

Mesdames, messieurs ;

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président Recep Tayyip Erdoğan, au gouvernement et au peuple ami de la République de Turquie pour l’accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. La présente Conférence des Parties doit être celle du passage des ambitions à l’action, pour traduire en résultats concrets les engagements pris et non tenus depuis l’Accord de Paris en 2015.

La République du Congo, qui entend prendre toute sa part dans cet effort collectif, célèbre, depuis plus de 40 ans, la Journée nationale de l’arbre chaque année, car protéger la forêt, c’est préserver notre avenir commun. Fort de cette conviction profonde, j’appelle tous les États membres des Nations unies à s’approprier pleinement la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre d’une gestion durable des forêts, pour la période 2027-2036.

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Pour donner corps à cet engagement, la République du Congo a célébré sa Journée nationale de l’arbre, le 6 novembre 2026, en plantant près de 200 000 arbres, marquant ainsi le lancement concret de cette Décennie. J’invite les États à s’inscrire dans cette dynamique car chaque arbre planté et chaque écosystème restauré constituent un investissement dans notre avenir. C’est dans cette perspective que je préside la Commission Climat du bassin du Congo.

Son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, porte l’ambition d’une économie durable, fondée sur la valorisation des ressources forestières, hydriques et aquatiques et le développement des énergies renouvelables. La République du Congo poursuivra ses engagements à travers sa contribution déterminée au niveau national, en conciliant la réduction des émissions, l’adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire, pour une planète préservée, au service des générations futures.

Je vous remercie.