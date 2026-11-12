Congo-Maroc : vers un renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre Luc Joseph Okio et l’ambassadrice du Maroc, Najoua El Berrak, ont échangé sur les perspectives de consolidation des relations entre les deux pays.

Le ministre de la Réforme de l’État et des Relations avec le Parlement, Luc Joseph Okio, a reçu en audience, le 11 novembre à Brazzaville, l’ambassadrice du Royaume du Maroc au Congo, Najoua El Berrak. Les échanges ont porté sur l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement.

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Cette rencontre a permis aux deux personnalités de réaffirmer leur volonté commune de dynamiser les relations d’amitié et de coopération entre Brazzaville et Rabat, conformément aux orientations du président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, et du roi du Maroc, Mohammed VI.

Les discussions ont également abordé la participation prochaine du ministre à la 12ᵉ Conférence de l’Association africaine d’évaluation (AfrEA), prévue du 23 au 27 novembre 2026 à Marrakech, au Maroc.

À cette occasion, l’ambassadrice Najoua El Berrak a salué la participation annoncée de Luc Joseph Okio et assuré que ses services se tenaient disponibles pour faciliter le bon déroulement de son séjour.