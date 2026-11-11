Congo-Mpox : 261 cas et deux décès enregistrés

Face à la progression de l’épidémie, les autorités sanitaires intensifient la sensibilisation et la surveillance dans les districts touchés.

Face à la persistance de l’épidémie de Mpox en République du Congo, les autorités sanitaires renforcent leur dispositif de riposte. Le 10 novembre à Brazzaville, une rencontre de sensibilisation a réuni les délégués des districts sanitaires et les relais communautaires autour des mesures de prévention, de surveillance épidémiologique et de détection précoce des cas suspects.

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Selon les données présentées au cours de cette rencontre, le pays a enregistré 261 cas de Mpox, dont deux décès, soit un taux de létalité de 0,76 %. Les hommes de plus de 15 ans représentent plus de 59 % des personnes infectées. Au total, onze départements et treize districts sanitaires sont désormais concernés par la maladie.

Parmi les zones les plus affectées figurent notamment les départements Congo-Oubangui, Brazzaville et Pointe-Noire. Dans la capitale économique, l’arrondissement de Lumumba concentre une part importante des cas, ce qui en fait l’un des principaux foyers de l’épidémie.

Réapparue au Congo en 2024, puis de nouveau en 2026, la Mpox demeure une préoccupation pour les autorités sanitaires. La riposte se heurte toutefois à plusieurs difficultés, notamment l’absence de vaccins disponibles et l’indisponibilité de médicaments, signalée par les acteurs communautaires. Pour soutenir le diagnostic, deux laboratoires sont actuellement mobilisés pour analyser les prélèvements des personnes suspectées d’être infectées.