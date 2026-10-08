Congo : Yémèyi dévoile son premier EP « La Femme-Homme »

La poétesse et slameuse s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son parcours artistique avec la sortie, le 9 octobre, de son premier EP.

Composé de six titres, ce projet musical marque une nouvelle exploration de l’univers de l’artiste congolaise. À travers les différents morceaux, Yémèyi aborde des thèmes profondément personnels et universels, notamment la liberté d’être soi, la maternité, les blessures intimes et la possibilité de se reconstruire pour aimer à nouveau.

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Pour donner vie à cet EP, la slameuse a collaboré avec le pianiste, compositeur et beatmaker français Marc Bizzini, connu sous le nom de Tarko. Cette collaboration mêle poésie, musique et sonorités contemporaines, offrant un écrin musical aux textes de l’artiste.

Avec « La Femme-Homme », Yémèyi poursuit ainsi son chemin entre poésie et musique, tout en affirmant une parole artistique centrée sur l’identité, l’émotion et la résilience. Ce premier EP constitue une nouvelle étape dans le parcours de celle qui s’est progressivement imposée dans l’univers du slam.