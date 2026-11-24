Les Diables rouges Espoirs devront franchir l’obstacle guinéen en mars prochain pour espérer participer à la CAN U23 2027, en Égypte.

Les Diables rouges des moins de 23 ans ne sont plus qu’à deux rencontres d’une qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U23. Pour décrocher leur billet, les Congolais devront se défaire de la sélection olympique de Guinée lors du troisième et dernier tour des éliminatoires, prévu les 22 et 30 mars prochains.

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Le match aller se disputera au Congo, le 22 mars, avant la manche retour programmée le 30 mars à Conakry. Une double confrontation décisive pour les Espoirs congolais, qui ont franchi le précédent tour en éliminant l’Angola. Après un match nul (1-1) à Luanda, ils ont fait la différence à domicile en s’imposant sur le score de 1-0.

La Guinée a également validé son ticket pour cette ultime étape face au Botswana. Après une courte victoire (1-0) à l’extérieur, les Guinéens ont largement dominé leurs adversaires au match retour, en s’imposant 7-0 au stade du 28-Septembre, à Conakry.

Quatorze sélections restent en lice pour les sept places qualificatives à la phase finale, qui se déroulera en Égypte en 2027. Les sept vainqueurs de cette dernière étape rejoindront ainsi le pays hôte pour disputer la compétition, qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Pour le Congo, l’enjeu sera donc de prendre une sérieuse option à domicile avant un déplacement qui s’annonce délicat en Guinée.