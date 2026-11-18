Les services de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont retiré du circuit de distribution 488 cartons de lait de beauté dont les dates de péremption étaient dépassées.

Les brigades de surveillance de Poto-Poto, relevant de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, ont procédé à la saisie de 488 cartons de lait de beauté impropres à la commercialisation.

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Cette opération de contrôle vise à assainir les circuits de distribution et à protéger les consommateurs contre les produits susceptibles de présenter des risques pour leur santé et leur sécurité. Les articles saisis avaient dépassé leurs dates de péremption, ce qui rendait leur maintien sur le marché non conforme aux exigences réglementaires.

À la suite de cette découverte, le responsable de l’établissement concerné a fait l’objet des sanctions prévues par les textes en vigueur. Les produits saisis seront détruits par incinération, sous la supervision des services habilités, conformément aux procédures applicables.

Les services de contrôle entendent ainsi renforcer la surveillance du marché et rappeler aux commerçants leur responsabilité dans la mise en vente de marchandises conformes. De leur côté, les consommateurs sont invités à vérifier systématiquement les dates de péremption et les conditions de conservation des produits avant tout achat.