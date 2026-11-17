Plusieurs boutiques et étals, situés au niveau du rond-point MUCODEC, ont été dévorés par les flammes. Le sinistre a semé la panique parmi les commerçants et les riverains.

La ville de Dolisie a été le théâtre d’un incendie dans la soirée du lundi 16 novembre. Le feu, qui s’est déclaré aux environs de 22 heures dans une partie du Grand Marché, au niveau du rond-point MUCODEC, s’est rapidement propagé à plusieurs installations commerciales. Boutiques et étals ont été la proie des flammes, entraînant d’importants dégâts matériels.

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La violence du brasier a provoqué un mouvement de panique parmi les commerçants, dont certains ont tenté, dans la précipitation, de mettre leurs marchandises à l’abri. Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour tenter de circonscrire l’incendie et limiter sa propagation aux autres commerces.

Toutefois, les conditions de cette intervention suscitent des interrogations. Selon des témoignages relayés sur les réseaux sociaux, le premier camion de pompiers arrivé sur les lieux aurait été dépourvu d’eau, compliquant ainsi les premières opérations de secours. Des renforts auraient ensuite été mobilisés pour venir à bout des flammes.

Si l’ampleur exacte des dégâts reste à établir, plusieurs commerçants pourraient avoir perdu une partie importante de leurs marchandises et de leurs biens. Pour ces acteurs de l’économie locale, dont les activités constituent parfois l’unique source de revenus, les conséquences du sinistre pourraient être lourdes.

À ce stade, les circonstances exactes du départ de feu ne sont pas encore connues. Aucun bilan officiel des pertes matérielles ou humaines n’a également été communiqué.