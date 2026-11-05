Congo: le PEAC veut étendre la Boucle de l’amitié énergétique

L’institution entend associer davantage de pays de la sous-région à ce projet d’interconnexion électrique, qui vise à renforcer les échanges d’énergie en Afrique centrale.

Le Pool énergétique d’Afrique centrale (PEAC) envisage d’élargir le projet de la Boucle de l’amitié énergétique à d’autres pays de la sous-région. Cette perspective a été au centre des échanges, le 5 novembre à Brazzaville, entre le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, et une délégation du PEAC conduite par le président de son Comité de direction, Rui Pereira Do Amaral Gourgel.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Initialement conçu pour relier la République du Congo, l’Angola et la République démocratique du Congo (RDC), ce projet pourrait ainsi intégrer de nouveaux États afin de favoriser les échanges transfrontaliers d’électricité et de renforcer l’interconnexion des réseaux électriques en Afrique centrale.

Cette ambition s’inscrit dans la volonté du PEAC d’accélérer l’intégration énergétique régionale, dans un contexte marqué par les difficultés persistantes d’accès à l’électricité et de sécurisation de l’approvisionnement dans plusieurs pays de la sous-région.

Les discussions ont également porté sur le projet de construction du barrage hydroélectrique de Chollet, dont la capacité de production est estimée à 600 MW. Cette infrastructure figure parmi les projets structurants susceptibles d’accroître les capacités de production électrique et de soutenir les échanges entre les pays concernés.

Le PEAC veut promouvoir une meilleure mutualisation des ressources énergétiques et accélérer la réalisation d’infrastructures communes. L’objectif est de faire de l’interconnexion des réseaux un levier de sécurité énergétique et de développement économique pour l’ensemble de l’Afrique centrale.