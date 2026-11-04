Congo : une étude pour sécuriser l’approvisionnement énergétique des ZES à l’horizon 2030

Officiellement lancée le 3 novembre 2026, Brazzaville en entend anticiper les besoins énergétiques de ses futures zones industrielles afin de soutenir son ambition de transformation économique.

Supervisée par le ministère de l’Énergie et mise en œuvre par l’Agence nationale d’électrification rurale (ANER), avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette étude vise à évaluer les besoins énergétiques des différentes zones industrielles du pays et à identifier les solutions les mieux adaptées à leurs spécificités.

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Plusieurs options seront ainsi examinées, notamment le recours à l’énergie solaire avec des systèmes de stockage, à la biomasse, au raccordement au réseau électrique national ou encore à des dispositifs énergétiques hybrides. L’objectif est de proposer des solutions fiables, durables et économiquement viables, capables de répondre aux exigences des activités industrielles.

Cette initiative constitue un levier important pour renforcer l’attractivité des Zones économiques spéciales et améliorer la compétitivité des entreprises. La disponibilité d’une énergie suffisante et régulière demeure en effet une condition essentielle pour attirer les investisseurs, développer les unités de production et soutenir la transformation locale des matières premières.

Inscrite dans le cadre du Pacte national énergétique et de l’initiative internationale Mission 300, l’étude devra également déboucher sur l’identification de projets susceptibles de mobiliser des financements publics et privés.

Les autorités congolaises ambitionnent de concilier développement industriel et transition énergétique, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les retombées attendues concernent également la création d’emplois, le développement des chaînes de valeur locales et le renforcement du tissu productif national.

L’enjeu est donc de faire de l’énergie un véritable moteur de l’industrialisation du Congo à l’horizon 2030.