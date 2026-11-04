Santé publique : le Congo lance la phase III du programme HeSP

Près de 180 participants prennent part à Brazzaville à cette rencontre régionale consacrée au renforcement de la sécurité sanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a présidé, mardi 3 novembre 2026 à Brazzaville, le lancement officiel de la troisième phase du Programme de sécurité sanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre (HeSP). La cérémonie s’est tenue en marge d’une conférence régionale dédiée au partage de connaissances et à l’apprentissage entre les pays participants.

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Cette rencontre rassemble près de 180 représentants des États, des institutions régionales et des partenaires internationaux. Elle offre un cadre d’échanges sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des menaces sanitaires dans la région.

La phase III du programme concerne notamment le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Elle ambitionne de consolider les mécanismes de coopération entre les pays, d’améliorer la surveillance épidémiologique et de renforcer les capacités nationales de prévention et de réponse aux urgences sanitaires.

Les États concernés entendent mieux anticiper les risques sanitaires et coordonner leurs interventions face aux épidémies et autres menaces susceptibles de franchir les frontières. Un enjeu majeur pour des pays confrontés à des défis sanitaires communs, qui nécessitent une réponse collective et des dispositifs de veille plus performants.