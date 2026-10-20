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Congo-U20 : les Diables rouges à 90 minutes d’une qualification pour la CAN 2027

Les Diables rouges des moins de 20 ans affrontent, le 21 octobre au stade d’Olembé, au Cameroun, la République centrafricaine…

Publié par journaldebrazza.com
le: 20 octobre 2026
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Les Diables rouges des moins de 20 ans affrontent, le 21 octobre au stade d’Olembé, au Cameroun, la République centrafricaine en demi-finale du tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac).

 

L’équipe congolaise des moins de 20 ans joue gros face aux Fauves du Bas-Oubangui. Pour les Diables rouges, cette demi-finale représente une occasion de franchir un cap dans la compétition régionale et de décrocher leur qualification pour la prochaine CAN de la catégorie.

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Face à la sélection centrafricaine, les jeunes Congolais devront faire preuve de détermination et d’efficacité pour s’imposer. L’enjeu est double : atteindre la finale du tournoi de l’Uniffac et obtenir un billet pour la phase finale de la CAN U20 au Ghana en 2027.

À une victoire de cet objectif, les Diables rouges U20 sont donc appelés à jouer pleinement leur chance lors de ce rendez-vous décisif au Cameroun. Une qualification constituerait une étape importante pour le football congolais et offrirait à cette jeune génération l’opportunité de se mesurer aux meilleures sélections africaines de sa catégorie.

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