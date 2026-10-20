Congo-U20 : les Diables rouges à 90 minutes d’une qualification pour la CAN 2027

Les Diables rouges des moins de 20 ans affrontent, le 21 octobre au stade d’Olembé, au Cameroun, la République centrafricaine en demi-finale du tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac).

L’équipe congolaise des moins de 20 ans joue gros face aux Fauves du Bas-Oubangui. Pour les Diables rouges, cette demi-finale représente une occasion de franchir un cap dans la compétition régionale et de décrocher leur qualification pour la prochaine CAN de la catégorie.

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Face à la sélection centrafricaine, les jeunes Congolais devront faire preuve de détermination et d’efficacité pour s’imposer. L’enjeu est double : atteindre la finale du tournoi de l’Uniffac et obtenir un billet pour la phase finale de la CAN U20 au Ghana en 2027.

À une victoire de cet objectif, les Diables rouges U20 sont donc appelés à jouer pleinement leur chance lors de ce rendez-vous décisif au Cameroun. Une qualification constituerait une étape importante pour le football congolais et offrirait à cette jeune génération l’opportunité de se mesurer aux meilleures sélections africaines de sa catégorie.