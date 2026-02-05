Toute l’info en continu
Congo-présidentielle 2026 : Denis Sassou N’Guesso officialise sa candidature
Libye : Denis Sassou N’Guesso condamne une attaque meurtrière
Congo-filière bois : un atelier à Pointe-Noire pour structurer le marché intérieur légal
La décision a été rendue publique à travers une lettre adressée, le 2 février, au chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty-Mabiala, par le président du PRL, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes. Le Parti républicain et libéral (PRL) a officiellement annoncé son retrait du cartel de l’Opposition politique congolaise…
Le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, a présidé, le 4 février, une séance de travail avec les autorités déconcentrées et décentralisées, consacrée à la réforme du mode de collecte des ordures dans ces deux villes. Au cœur des échanges de cette rencontre, la volonté affirmée de mettre un terme au recours aux brouettes et pousse-pousse, jugés inadaptés aux réalités urbaines actuelles, au profit d’équipements modernes et plus…
La ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Édith Emmanuel Adouki, a procédé,…
Réunis en assemblée générale conjointe le samedi 31 janvier à Brazzaville, les enseignants…
Nommée à l’issue du Conseil des ministres du 20 janvier dernier, Jean-Bedel Tity…
Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a procédé, mardi 18 novembre, au lancement officiel des travaux de cet infrastructure. C’est sur l’ancien port d’embarquement des esclaves, à la baie de Loango que les travaux de construction du futur musée ont été lancés. Prévu pour s’achever fin 2026, l’édifice s’étendra sur plus de 3 000 m² et représente un investissement de près de 23 milliards FCFA. Selon le…
Du 18 au 20 novembre 2025, la capitale congolaise, Brazzaville va abriter une…
Après six années d’activités, le groupe CanalOlympia met ainsi un terme à une…
Le concert qui aura lieu le 08 octobre prochain, promet une soirée d’exception,…
Un projet destiné à mieux anticiper, détecter et combattre les menaces sanitaires majeures…
Ces projets de statuts viennent consolider le cadre juridique et administratif des hôpitaux…
La capitale congolaise a abrité, le 18 décembre, les travaux scientifiques consacrés à…
Le président-fondateur de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) est décédé le 21 mars…
LA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE TRADITIONNELLE La pratique pédagogique traditionnelle encore en cours dans plusieurs…
Par Van Theophane Anicet Mokoko, Economiste Le rachat de la dette commerciale consacrée…
L'affaire Rokia Traoré- du nom de la chanteuse malienne arrêté et incarcérée à…