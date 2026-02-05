Toute l’info en continu







DR
© DR

Congo : le PRL se retire de l’Opposition politique

4 février 2026 Publié à 09h07

La décision a été rendue publique à travers une lettre adressée, le 2 février, au chef de file de l’opposition, Pascal Tsaty-Mabiala, par le président du PRL, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.   Le Parti républicain et libéral (PRL) a officiellement annoncé son retrait du cartel de l’Opposition politique congolaise…

Volley-ball

Volleyball : la Ligue de Brazzaville lance ses championnats départementaux le 21 mars

3 février 2026 Publié à 15h53

L’annonce a été faite lors de la traditionnelle réunion de prise de contact, tenue le 31 janvier, un rendez-vous désormais incontournable avant le lancement des…

Société

Congo-Foyers améliorés : 13 gagnants primés à Pointe-Noire

3 février 2026 Publié à 09h23

La cérémonie de remise des lots de la tombola « Bouka mpiaka », organisée dans le cadre du projet Lituka, s’est tenue à Pointe-Noire après…

International

Libye : Denis Sassou N’Guesso condamne une attaque meurtrière

5 février 2026 Publié à 13h44

Le drame s’est produit le 3 février à Zintan, dans l’Ouest de la Libye, lorsque des hommes armés ont pris pour cible le domicile de…

Economie

Congo-filière bois : un atelier à Pointe-Noire pour structurer le marché intérieur légal

5 février 2026 Publié à 10h51

Organisée par l’Association technique internationale des bois tropicaux (Atibt), cette rencontre a réuni les principaux acteurs de la chaîne de valeur du bois domestique, ainsi…

Société

Congo : l’UDSN ouvre un forum pour renforcer l’employabilité des jeunes

4 février 2026 Publié à 08h22

La ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Édith Emmanuel Adouki, a procédé, le 2 février à Kintélé, à l’ouverture officielle des travaux du forum…

Congo-présidentielle 2026 : Denis Sassou N’Guesso officialise sa candidature
5 février 2026 Publié à 15h19

Dans une déclaration adressée à la nation, le chef de l’État a justifié sa…

Congo : le PRL se retire de l’Opposition politique
4 février 2026 Publié à 09h07

La décision a été rendue publique à travers une lettre adressée, le 2 février,…

Congo-Présidentielle 2026 : le PRL apporte son soutien à Denis Sassou N’Guesso
2 février 2026 Publié à 10h12

Le Parti républicain et libéral (PRL) a clôturé, le 31 janvier à Brazzaville, les…

Congo : Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville
2 février 2026 Publié à 09h51

Dans le cadre d’une visite officielle prévue le 2 février, le président de la…



Congo-Akieni Academy : 400 nouveaux apprenants entrent en formation
2 février 2026 Publié à 08h53

Les Journées Akieni Academy, ont été organisées les 29 et 30 janvier dernier…

Congo-centrale de Kitéké : les études techniques officiellement lancées
29 janvier 2026 Publié à 16h13

Le site du projet est situé à proximité de la rivière Loufoulakari, dans…

Congo-Énergie et eau potable : Emile Ouosso appelle à des réformes urgentes
15 janvier 2026 Publié à 15h44

Invité de l’émission « 30 jours pour convaincre en toute transparence », le…

Le Congo engage une réflexion nationale sur la régulation de l’intelligence artificielle
14 janvier 2026 Publié à 09h26

Une rencontre organisée par l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques…



Volleyball : la Ligue de Brazzaville lance ses championnats départementaux le 21 mars
3 février 2026 Publié à 15h53

L’annonce a été faite lors de la traditionnelle réunion de prise de contact, tenue…

CAN 2025 : le Sénégal sacré au bout d’une finale électrique face au Maroc
19 janvier 2026 Publié à 11h40

Le Sénégal s’impose au terme d’une finale aussi tendue qu’historique et conserve son titre…

Les 5 moments les plus mémorables de l’histoire de la CAN
15 décembre 2025 Publié à 09h30

La 35ᵉ Coupe d'Afrique des nations débute au Maroc le 21 décembre. 1xBet, site…

Coupe d’Afrique des nations 2025 : 1xBet reste partenaire clé
2 décembre 2025 Publié à 15h53

La société internationale de paris sportifs 1xBet est partenaire officiel de la Confédération africaine…



Libye : Denis Sassou N’Guesso condamne une attaque meurtrière
5 février 2026 Publié à 13h44

Le drame s’est produit le 3 février à Zintan, dans l’Ouest de la…

Côte d’Ivoire : Denis Sassou N’Guesso à l’investiture d’Alassane Ouattara
9 décembre 2025 Publié à 13h11

La capitale économique ivoirienne a accueilli la cérémonie de prestation de serment du…

COP30 : le WWF réclame justice climatique pour l’Afrique
10 novembre 2025 Publié à 10h01

Dix ans après l’Accord de Paris, l’organisation environnementale réclame un « Paquet de…

Cameroun : Paul Biya entame un huitième mandat sous le signe de la paix et de la jeunesse
6 novembre 2025 Publié à 16h08

À 92 ans, le président camerounais, au pouvoir depuis 1982, ouvre ainsi un…



Congo : vers la fin des brouettes dans la collecte des déchets à Brazzaville et Pointe-Noire

Florine Mouano
5 février 2026

Le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, a présidé, le 4 février, une séance de travail avec les autorités déconcentrées et décentralisées, consacrée à la réforme du mode de collecte des ordures dans ces deux villes.   Au cœur des échanges de cette rencontre, la volonté affirmée de mettre un terme au recours aux brouettes et pousse-pousse, jugés inadaptés aux réalités urbaines actuelles, au profit d’équipements modernes et plus…

Congo : l’UDSN ouvre un forum pour renforcer l’employabilité des jeunes
4 février 2026 Publié à 08h22

La ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Édith Emmanuel Adouki, a procédé,…

Congo-Foyers améliorés : 13 gagnants primés à Pointe-Noire
3 février 2026 Publié à 09h23

La cérémonie de remise des lots de la tombola « Bouka mpiaka »,…

Congo-UMNG : les vacataires suspendent la grève, mais posent un ultimatum de 15 jours
2 février 2026 Publié à 10h41

Réunis en assemblée générale conjointe le samedi 31 janvier à Brazzaville, les enseignants…

CFCO : une nouvelle équipe dirigeante face au défi de la relance du rail congolais
29 janvier 2026 Publié à 08h07

Nommée à l’issue du Conseil des ministres du 20 janvier dernier, Jean-Bedel Tity…



Congo : un musée pour faire rayonner la mémoire africaine

Florine Mouano
19 novembre 2025

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a procédé, mardi 18 novembre, au lancement officiel des travaux de cet infrastructure.   C’est sur l’ancien port d’embarquement des esclaves, à la baie de Loango que les travaux de construction du futur musée ont été lancés. Prévu pour s’achever fin 2026, l’édifice s’étendra sur plus de 3 000 m² et représente un investissement de près de 23 milliards FCFA. Selon le…

Congo : vers la création d’un Institut national de biologie et de veille sanitaire
22 janvier 2026 Publié à 09h12

Un projet destiné à mieux anticiper, détecter et combattre les menaces sanitaires majeures…

Congo : le Conseil des ministres valide le cadre statutaire des hôpitaux de Ouesso et Sibiti
2 janvier 2026 Publié à 14h00

Ces projets de statuts viennent consolider le cadre juridique et administratif des hôpitaux…

Congo-Cameps : un budget 2026 de près de 10 milliards FCFA adopté
26 décembre 2025 Publié à 08h34

Il est en recul de 8 % par rapport à celui de l’année…

Congo : la lutte contre l’hypertension artérielle au cœur des réflexions à Brazzaville
24 décembre 2025 Publié à 10h06

La capitale congolaise a abrité, le 18 décembre, les travaux scientifiques consacrés à…



Diaspora parisienne : L’hommage des membres et sympathisants de l’UDH-Yuki à Guy Brice Parfait Kolelas
24 mars 2025 Publié à 10h34

Le président-fondateur de l’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) est décédé le 21 mars…

Quand arrive septembre-plaidoyer pour une nouvelle conception de l’éducation au Congo et en Afrique
20 août 2021 Publié à 09h42

LA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE TRADITIONNELLE La pratique pédagogique traditionnelle encore en cours dans plusieurs…

Rachat de la dette commerciale du Congo: éviter un effet pervers sur l’économie
28 septembre 2020 Publié à 16h32

Par Van Theophane Anicet Mokoko, Economiste Le rachat de la dette commerciale consacrée…

Dominique Tchimbakala : « Il est temps que d’autres femmes sortent de l’ombre et libèrent leur parole »
16 mars 2020 Publié à 08h46

L'affaire Rokia Traoré- du nom de la chanteuse malienne arrêté et incarcérée à…

Congo-présidentielle 2026 : Denis Sassou N’Guesso officialise sa candidature

Dans une déclaration adressée à la nation, le chef de l’État a justifié…

Actualité

Congo : vers la création d’un Institut national de biologie et de veille sanitaire

22 janvier 2026 Publié à 09h12

Un projet destiné à mieux anticiper, détecter et combattre les menaces sanitaires majeures…

Congo : le PRL se retire de l’Opposition politique
Congo-Présidentielle 2026 : le PRL apporte son soutien à Denis Sassou N’Guesso
Congo : Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville

Congo : un musée pour faire rayonner la mémoire africaine

Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a procédé, mardi 18 novembre,…

