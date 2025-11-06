Cameroun : Paul Biya entame un huitième mandat sous le signe de la paix et de la jeunesse

À 92 ans, le président camerounais, au pouvoir depuis 1982, ouvre ainsi un nouveau chapitre de son long magistère, placé sous le signe de la paix, de la stabilité et de l’emploi des jeunes.

Réélu à la tête du Cameroun avec 53,66 % des suffrages à l’issue du scrutin présidentiel du 12 octobre, Paul Biya a prêté serment ce jeudi 06 novembre 2025, devant le Parlement réuni en Congrès.

Sous les ors de l’Assemblée nationale, le président Biya a juré de « remplir fidèlement les devoirs de sa charge, dans le respect de la Constitution et des lois de la République ». Dans son discours d’investiture, il a appelé ses compatriotes à tourner la page de la campagne électorale pour se consacrer à la construction nationale.

Le projet de société tel que présenté lors de la campagne électorale, met l’accent sur la promotion de la jeunesse et de la femme. « La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action », rappelle le président. Ces deux couches de la société seront privilégiées au cours des premiers mois du mandat qui démarre.

Paul Biya a réaffirmé sa volonté de restaurer la paix dans les régions en crise, notamment dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, où persistent encore des poches d’insécurité. Il a également promis des mesures fortes pour relancer l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes, frappés de plein fouet par le chômage et la précarité.

Dans une tonalité rassembleuse, Paul Biya a dénoncé les discours de haine et les comportements susceptibles de fragiliser la cohésion nationale. Il a appelé à un retour à l’ordre et au respect des institutions républicaines, condition, selon lui, d’un Cameroun stable et prospère.

Pour ce huitième mandat, le président Biya annonce une série de chantiers prioritaires : la consolidation de la paix, l’amélioration du climat des affaires, la poursuite des grands projets d’infrastructures, la transformation agricole et la modernisation de l’administration publique.

Un programme ambitieux que le chef de l’État veut mettre en œuvre « dans la concertation, la discipline et le respect de la légalité républicaine ».

Alors que s’ouvre ce nouveau septennat, les regards sont tournés vers Etoudi, où le président Biya entend, une fois encore, imprimer sa marque sur l’histoire du Cameroun.