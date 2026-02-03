Congo-Foyers améliorés : 13 gagnants primés à Pointe-Noire

La cérémonie de remise des lots de la tombola « Bouka mpiaka », organisée dans le cadre du projet Lituka, s’est tenue à Pointe-Noire après plus de 40 jours de campagne, du 22 décembre 2025 au 31 janvier 2026, en faveur des foyers améliorés « Congo mboté ».

Portée par le ministère de l’Économie forestière, mise en œuvre par l’ONG Initiative Développement (ID) avec l’appui financier de la CAFI, l’initiative vise à structurer une filière locale de production et de distribution des foyers améliorés à Pointe-Noire et Brazzaville. Fabriqués par des artisans congolais, ces foyers permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation de bois ou de charbon, contribuant ainsi à la lutte contre la déforestation et à l’allègement du budget des ménages.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le tirage public, effectué sous le contrôle d’une commission, a récompensé 13 gagnants parmi les clients ayant acheté les foyers dans des points de vente installés dans près de 10 quartiers de Pointe-Noire. Trois lauréats ont reçu des lots d’une valeur de 100 000 FCFA chacun, tandis que dix autres ont remporté des lots intermédiaires évalués à 25 000 FCFA. Tous les participants présents ont bénéficié de lots de consolation.

La cérémonie, marquée par des animations et une démonstration culinaire, s’est achevée dans une ambiance festive. La clôture de la tombola « Bouka mpiaka » s’est également déroulée à Brazzaville, avec la distribution de nombreux lots, confirmant l’impact national du projet Lituka.