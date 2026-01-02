Congo : le Conseil des ministres valide le cadre statutaire des hôpitaux de Ouesso et Sibiti

Ces projets de statuts viennent consolider le cadre juridique et administratif des hôpitaux généraux de ces hôpitaux, créés par des lois promulguées le 6 octobre 2025.

Le Conseil des ministres a examiné et adopté deux projets de décret présentés par Jean Rosaire Ibara, ministre de la Santé et de la Population, portant approbation des statuts des hôpitaux généraux de Ouesso et de Sibiti. Le ministre a soumis à l’examen des membres du Conseil des textes définissant les missions, l’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de gestion de ces deux établissements hospitaliers.

Inaugurés en novembre 2025, ces établissements ont pour vocation de renforcer l’offre de soins, à améliorer la prise en charge des urgences médicales et à répondre efficacement aux pathologies complexes et spécialisées, notamment dans les zones de l’intérieur du pays.

Établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, les hôpitaux généraux de Ouesso et de Sibiti sont placés sous la tutelle technique et administrative du ministère en charge de la Santé.

Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les deux projets de décret portant respectivement approbation des statuts de l’hôpital général de Ouesso et de l’hôpital général de Sibiti.

Par ailleurs, au titre des nominations au sein du ministère de la Santé et de la Population, le Conseil des ministres a procédé à la désignation du Directeur général de l’hôpital général de Djiri. Il s’agit de Monsieur Ekouele Mbaki Hugues Brueux, professeur titulaire en neurochirurgie, enseignant-chercheur et rapporteur du Conseil scientifique de la Faculté des sciences de la santé et des affaires sociales (FSSA) de l’Université Marien Ngouabi.