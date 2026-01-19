CAN 2025 : le Sénégal sacré au bout d’une finale électrique face au Maroc

Le Sénégal s’impose au terme d’une finale aussi tendue qu’historique et conserve son titre continental, confirmant sa place au sommet du football africain.

Les Lions de la Teranga, portés par Sadio Mané pour son dernier match de CAN, se montrent les premiers dangereux. Mais le gardien marocain Yacine Bounou se dresse en rempart dès les 5ᵉ et 38ᵉ minutes, maintenant les siens dans la partie.

Il faut attendre l’heure de jeu pour voir la première véritable occasion marocaine : parfaitement servi par El Khannouss, Youssef En-Nesyri manque l’immanquable. Le rythme s’intensifie, le Sénégal continue de piquer, mais Bounou repousse encore une tentative d’Ibrahim Mbaye à la 89ᵉ minute.

La fin du temps réglementaire bascule dans la controverse. À la 90ᵉ+3, Ismaïla Sarr croit donner l’avantage au Sénégal sur corner, mais le but est annulé pour une faute jugée légère de Seck sur Hakimi. Quelques minutes plus tard, l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala accorde un penalty au Maroc pour une faute de Malick Diouf sur Brahim Diaz. Deux décisions qui provoquent la colère des Sénégalais, allant jusqu’à quitter brièvement la pelouse.

De retour sur le terrain, les Lions de la Teranga assistent à l’échec de Brahim Diaz, dont la panenka est repoussée par Edouard Mendy. Le Maroc laisse passer sa chance.

En prolongation, le destin choisit son camp. À la 94ᵉ minute, Pape Gueye libère le Sénégal d’une frappe somptueuse du gauche, qui heurte la barre avant de finir en lucarne. Malgré une dernière occasion marocaine, avec une tête d’Aguerd repoussée par la transversale (108ᵉ), le score ne bougera plus.

Devant près de 70 000 spectateurs réunis au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, la finale de la 35ᵉ Coupe d’Afrique des nations a tenu toutes ses promesses, mêlant intensité, suspense et polémique. Elle opposait deux nations en quête d’un nouveau sacre continental : le Maroc, champion d’Afrique en 1976 seulement, et le Sénégal, tenant du titre depuis 2021.