Tout-en-un avec UBA CONGO : Gérez votre argent en toute simplicité

Gérer son argent doit être simple, sûr et accessible à tout moment. C’est dans cet esprit que UBA CONGO a conçu une offre complète, capable de répondre à l’ensemble de vos besoins financiers au quotidien, avec efficacité et sérénité.

Avec UBA CONGO, vous disposez d’un véritable écosystème bancaire « tout-en-un » comprenant notamment :

Le Compte courant , pour recevoir votre salaire, effectuer vos paiements et gérer vos opérations quotidiennes ;

, pour recevoir votre salaire, effectuer vos paiements et gérer vos opérations quotidiennes ; Le Compte épargne , pour sécuriser votre argent et préparer vos projets futurs ;

, pour sécuriser votre argent et préparer vos projets futurs ; La Carte de débit , pour retirer et payer facilement au Congo comme à l’international ;

, pour retirer et payer facilement au Congo comme à l’international ; Le service SMS Alert , pour suivre en temps réel toutes vos transactions et garder le contrôle de vos mouvements ;

, pour suivre en temps réel toutes vos transactions et garder le contrôle de vos mouvements ; UBA Mobile App, votre banque dans la poche, pour consulter vos soldes, effectuer des virements, payer vos factures et gérer vos comptes 24h/24, où que vous soyez.

Chez UBA CONGO, chaque produit et chaque service est pensé pour vous offrir une expérience bancaire fluide, que vous soyez particulier, professionnel, entrepreneur ou entreprise. De l’ouverture de compte à la gestion de vos paiements, de l’épargne au financement de vos projets, tout est réuni pour vous permettre de garder le contrôle de vos finances, en toute simplicité.

Grâce à nos solutions digitales performantes, vos opérations courantes deviennent rapides et intuitives : consultation de solde, virements, paiements de factures, transferts d’argent, gestion de cartes… en agence, sur votre téléphone ou en ligne, votre banque vous accompagne à chaque instant, en toute sécurité.

UBA CONGO, c’est aussi un partenaire de confiance pour construire l’avenir. Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels, à travers des solutions de crédit, d’investissement et de gestion financière adaptées à vos ambitions.

En choisissant UBA CONGO, vous bénéficiez :

De la solidité d’un grand groupe bancaire panafricain

D’une offre « tout-en-un » couvrant l’ensemble de vos besoins (compte, épargne, carte, alertes, mobile banking)

D’outils modernes et sécurisés pour une gestion simple et rapide

D’un accompagnement de proximité, fondé sur l’écoute et la confiance

Avec UBA CONGO, la banque devient un allié du quotidien : une seule institution, une multitude de solutions, pour gérer votre argent en toute confiance et avec une simplicité absolue.