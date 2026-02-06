Congo-voiries urbaines Brazzaville : le gouvernement annonce la fin prochaine des chantiers

Le ministre de l’Assainissement urbain, du Développement local et de l’Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a effectué, mercredi 4 février, une descente sur terrain dans plusieurs arrondissements de Brazzaville.

Accompagné d’une délégation de techniciens et de responsables administratifs, le ministre a entamé sa tournée par le premier arrondissement, Makélékélé, où l’avenue Boueta Mbongo connaît une métamorphose. Sur place, il s’est entretenu avec les ouvriers et les autorités locales pour s’assurer du respect strict des cahiers de charges et de la qualité des ouvrages en cours de réalisation.

La délégation s’est ensuite rendue à Bacongo (2e arrondissement), précisément sur l’avenue des Trois Francs, avant de poursuivre la visite sur la rue Mbochi à Poto-Poto, où le chantier affiche un niveau d’exécution avancé. La ronde ministérielle s’est achevée par les avenues de la Tsiémé à Ouenzé et de l’Intendance à Talangaï, des sites où les travaux atteignent un taux de réalisation « satisfaisant ».

Selon les spécificités des zones, les voiries bénéficient soit d’un bitumage classique, soit d’un pavage moderne, systématiquement complété par l’installation de l’éclairage public. Au-delà des infrastructures, le projet se distingue par son impact social : la main-d’œuvre locale est prioritairement mobilisée, offrant aux jeunes des quartiers concernés des opportunités d’emploi et d’insertion économique directe.

Satisfait de l’évolution des chantiers, le ministre Juste Désiré Mondelé s’est montré rassurant : « Nous sommes très contents de la qualité du travail qui se fait. Dans les prochains jours, nous pourrons circuler aisément, car ces voiries seront équipées et éclairées », a-t-il déclaré.

Parallèlement, des chantiers similaires avancent au même rythme à Pointe-Noire, avec une livraison prévue dès le mois prochain.