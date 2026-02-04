Congo : l’UDSN ouvre un forum pour renforcer l’employabilité des jeunes

La ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Delphine Édith Emmanuel Adouki, a procédé, le 2 février à Kintélé, à l’ouverture officielle des travaux du forum sur le partenariat entre l’Université Denis-Sassou-N’Guesso (UDSN) et le monde du travail.

La rencontre qui s’inscrit dans une dynamique de consolidation de la coopération entrepreneuriale entre l’université, les entreprises et les collectivités locales, a pour objectif majeur l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés.

Dans sa leçon inaugurale, le Pr Édouard Ngou a souligné que le partenariat université-entreprise constitue un levier essentiel de la mission universitaire. Il permet à l’institution académique de rester en symbiose avec son environnement économique grâce à des passerelles multiples favorisant les échanges de compétences, de connaissances et d’expériences entre l’université et le tissu productif.

Pour sa part, le président de l’UDSN, Ange Antoine Abéna, a indiqué que ce forum prendra en compte les initiatives de refondation des stratégies d’enseignement, l’adéquation formation-emploi ainsi que l’employabilité des jeunes finalistes au cours des cinq prochaines années. Une orientation visant à mieux répondre aux exigences du marché du travail et aux besoins réels des entreprises.

Du point de vue de l’université, ces partenariats offrent des opportunités accrues en matière de recherche, facilitent l’accès à l’expertise industrielle et permettent aux étudiants d’acquérir une expérience professionnelle concrète à travers des stages et des programmes coopératifs. Pour les entreprises, ils traduisent un engagement de responsabilité civique et sociétale, tout en renforçant leur contribution au développement de la communauté.

Cette démarche s’inscrit également dans la nouvelle dynamique impulsée par les Nations unies, notamment l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui invite les États membres à repenser les futurs de l’éducation sur la base d’un nouveau contrat social pour l’apprentissage.

Selon la ministre de l’Enseignement supérieur, l’organisation de ce forum illustre « la nouvelle vulgate des établissements d’enseignement supérieur ». Elle a salué le positionnement de l’UDSN, qu’elle considère comme « un véritable laboratoire d’innovations pédagogiques dont les expériences inspireront sans nul doute d’autres institutions universitaires ».