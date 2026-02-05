Congo : vers la fin des brouettes dans la collecte des déchets à Brazzaville et Pointe-Noire

Le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, a présidé, le 4 février, une séance de travail avec les autorités déconcentrées et décentralisées, consacrée à la réforme du mode de collecte des ordures dans ces deux villes.

Au cœur des échanges de cette rencontre, la volonté affirmée de mettre un terme au recours aux brouettes et pousse-pousse, jugés inadaptés aux réalités urbaines actuelles, au profit d’équipements modernes et plus efficaces. Cette réunion a réuni les administrateurs-maires et vice-maires des deux métropoles, ainsi que des experts techniques, à la suite des propositions formulées par deux sous-commissions récemment mises en place.

Ces instances, dédiées respectivement au financement et à l’organisation du nouveau dispositif, ont pour mission d’élaborer des solutions concrètes visant à moderniser l’ensemble de la chaîne de collecte des déchets. L’objectif est d’améliorer durablement le cadre de vie des populations et renforcer la salubrité urbaine.

Les membres des sous-commissions ont été appelés à poursuivre leurs travaux afin de proposer, à court terme, des mécanismes de financement pérennes et une structuration technique adaptée au déploiement du nouveau système dans les deux villes. Il s’agit notamment d’anticiper les contraintes opérationnelles et de garantir l’efficacité des solutions envisagées.

Le ministre Juste Désiré Mondelé a exhorté les participants à faire preuve de pragmatisme et de rigueur. Il a insisté sur l’importance de la phase de transition, au cours de laquelle la faisabilité et l’impact réel des mesures proposées devront être minutieusement évalués avant leur mise en œuvre effective.

La gestion des déchets ménagers à Brazzaville et à Pointe-Noire demeure, à ce jour, un défi majeur pour les autorités congolaises.