Congo : Brazzaville accueille JB Mpiana pour une célébration magistrale de la rumba

Le concert qui aura lieu le 08 octobre prochain, promet une soirée d’exception, mêlant mémoire musicale, communion culturelle et excellence artistique.

L’événement s’inscrit dans une démarche artistique ambitieuse. JB Mpiana souhaite offrir au public brazzavillois une célébration musicale à la hauteur de son parcours légendaire. En choisissant le prestigieux Radisson Blu, symbole d’élégance et de raffinement, l’artiste affirme sa volonté d’allier exigence scénique et proximité avec ses fans. Cette date marque également l’ouverture symbolique de la saison culturelle 2025-2026 dans la capitale congolaise, annonçant une programmation placée sous le signe de la perfection.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le programme musical s’annonce riche, fédérateur et minutieusement orchestré. JB Mpiana revisitera les titres phares de son album Balle de match notamment Régis, Zebuka, Elga, Raisonner et Abed. Ces morceaux emblématiques seront interprétés avec la fougue et la rigueur scénique qui font la renommée de Wenge Musica BCBG. Grâce à des arrangements inédits et une mise en scène travaillée, le public revivra les grandes heures de la rumba moderne dans un écrin de qualité.

En marge du concert, plusieurs activités culturelles viendront enrichir l’expérience. Une exposition photographique retracera les moments forts de la carrière de JB Mpiana, offrant un regard rétrospectif sur son parcours. Des séances de dédicaces, une vente de produits dérivés et une réception VIP avec les partenaires culturels sont également prévues, renforçant ainsi le lien entre l’artiste et son public et valorisant son héritage musical avec authenticité et finesse.

Figure incontournable de la musique africaine, JB Mpiana a été couronné de nombreuses distinctions : Prix Kora du meilleur artiste d’Afrique centrale, disques d’or pour Feux de l’amour et Internet, ainsi qu’une médaille d’honneur pour sa contribution à la culture congolaise. Autant de récompenses qui témoignent d’une carrière exemplaire, marquée par l’innovation, la rigueur et une fidélité indéfectible à la rumba.

Né en République démocratique du Congo, JB Mpiana fonde Wenge Musica BCBG après la scission du mythique groupe Wenge Musica. Très vite, il impose un style raffiné, une écriture soignée et une vision artistique exigeante. Son surnom de « Souverain 1er » illustre son statut de leader incontesté, capable de fédérer autour de lui une génération entière d’artistes et de passionnés.