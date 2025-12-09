Côte d’Ivoire : Denis Sassou N’Guesso à l’investiture d’Alassane Ouattara

La capitale économique ivoirienne a accueilli la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier.

L’événement a réuni une dizaine de chefs d’État africains et de hautes personnalités, parmi lesquels, le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso, dont la présence a une fois de plus illustré la solidité des relations historiques et diplomatiques entre Brazzaville et Abidjan.

Ont notamment répondu présents le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l’Union africaine, le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO, ainsi que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. La rencontre a également enregistré la participation des chefs d’État du Ghana, John Dramani Mahama, du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, du Liberia, Joseph Nyumah Boakai, de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, de la Gambie, Adama Barrow, et des Comores, Azali Assoumani.

La forte mobilisation de délégations étrangères, de chefs d’État et de représentants d’institutions régionales et internationales a confirmé le rôle stratégique que joue la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest et sur l’ensemble du continent.

Dans son discours d’investiture, Alassane Ouattara a mis en avant les défis sécuritaires persistants auxquels fait face la sous-région, marquée par la montée du terrorisme et du cyberterrorisme. Il a réaffirmé la détermination de son pays à renforcer la sécurité alimentaire, à accélérer la transition énergétique et à investir davantage dans le numérique, afin de stimuler la productivité et la compétitivité de l’économie ivoirienne.

Malgré un contexte régional marqué par l’instabilité, le président ivoirien s’est montré confiant et optimiste, réaffirmant sa volonté de conduire la Côte d’Ivoire vers un avenir de paix, de stabilité et de prospérité.