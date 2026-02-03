Volleyball : la Ligue de Brazzaville lance ses championnats départementaux le 21 mars

L’annonce a été faite lors de la traditionnelle réunion de prise de contact, tenue le 31 janvier, un rendez-vous désormais incontournable avant le lancement des compétitions.

La Ligue départementale de volleyball de Brazzaville a officiellement fixé au 21 mars prochain le coup d’envoi de ses championnats départementaux. Cette décision a été entérinée lors de la traditionnelle réunion de prise de contact, tenue le 31 janvier, un rendez-vous désormais incontournable avant le lancement des compétitions. Ce cadre d’échanges a permis à l’instance dirigeante de présenter aux clubs affiliés son chronogramme de travail, avec pour ambition de recadrer certains aspects organisationnels et de corriger les insuffisances relevées lors des précédentes saisons. Une démarche résolument tournée vers l’amélioration continue et la recherche d’une meilleure gouvernance sportive.

Soucieuse d’instaurer un climat de confiance et de collaboration, la Ligue a également annoncé un changement d’approche dans sa manière de fonctionner. « La ligue ne doit pas imposer mais plutôt être à l’écoute », a souligné Blaise Ngamba, président par intérim, insistant sur l’importance du dialogue avec les clubs pour faire évoluer la discipline.

Dans cet esprit consensuel, le programme d’activités a été adopté. Les prochaines semaines seront consacrées aux formalités administratives, notamment la ventilation des fiches de qualification. Des descentes sur le terrain sont également prévues afin de s’assurer de la régularité des entraînements au sein des clubs. Une réunion technique viendra ensuite permettre à chaque formation de présenter les catégories engagées dans les compétitions.

« Nous allons lancer nos championnats départementaux le 21 mars. Avant cela, il y a des formalités à remplir », a précisé Blaise Ngamba.

Dans la perspective de renforcer le niveau compétitif, les participants ont validé l’option de multiplier les matches pour les catégories juniors et seniors. Un choix stratégique visant à mieux préparer les athlètes en vue de la Coupe d’Afrique des nations, prévue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à laquelle le Congo prendra part.

« La ligue doit donner le ton pour accomplir sa mission », a rappelé le président par intérim, déterminé à impulser une nouvelle dynamique au volleyball brazzavillois.