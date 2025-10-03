Festival tuSeo 2025 : le rire africain à l’honneur entre Brazzaville et Kinshasa

Du 23 au 25 octobre, la 18ᵉ édition du festival tuSeo promet trois soirées inoubliables à la salle Savorgnan-de-Brazza avant de traverser le fleuve pour conquérir Kinshasa.

Brazzaville s’apprête à vibrer au rythme du rire africain. Le festival tuSeo revient pour sa 18ᵉ édition avec une programmation encore plus ambitieuse et une ouverture inédite vers la capitale voisine, Kinshasa.

Créé pour célébrer l’humour sous toutes ses formes, tuSeo est aujourd’hui un carrefour d’échanges artistiques et un tremplin pour les talents venus de tout le continent. Pendant trois jours, la scène de la salle Savorgnan-de-Brazza réunira des humoristes venus du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la France-Guyane et de la RDC, offrant au public un panorama riche et diversifié des expressions comiques africaines.

Le 23 octobre, la soirée d’ouverture mettra en vedette Nenette (France-Guyane), Juste Parfait et Honorable Massengo (Congo), Bregéant (Gabon), Horty la Rossignol (RDC) et M. Satini (Guinée Conakry).

Le 24 octobre, place à Bruno Alves, Black Panda et Serge Crubijin (Congo), accompagnés de Irène Ziviriuka, Lidame et Rigostar (RDC).

Enfin, le 25 octobre, la clôture promet une apothéose avec Manitou (Gabon), Fama (Mali), Esther Bias (Congo), Kabdjo et Dieu Merci (RDC), ainsi que Jojo la Légende (Congo).

Cap sur Kinshasa pour une édition transfrontalière

Grande nouveauté cette année : le festival franchit une étape importante en s’étendant pour la première fois à Kinshasa. Cette ouverture symbolique renforce la dimension internationale et panafricaine de l’événement, tout en créant un pont culturel entre les deux capitales sœurs.

Avec son mélange unique de comédie, satire et improvisation, tuSeo 2025 s’annonce comme un moment de partage, de convivialité et de réflexion. Plus qu’un simple divertissement, ce festival rappelle que le rire est un langage universel capable de rassembler et de transmettre des messages profonds.