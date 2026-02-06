Gagnez un dîner romantique pour deux à la Saint-Valentin en adoptant dès l’achat de votre carte prépayée UBA, UBA Mobile App et le service SMS Alert.

SAINT-VALENTIN UBA | Le principal, c’est vous

Faites-vous plaisir… et gagnez un dîner romantique pour deux

Comment participer ?

Achetez une carte prépayée UBA

Inscrivez-vous sur UBA Mobile App

Activez le service SMS Alert

Plus vous êtes connecté à UBA, plus vous avez de chances de gagner !

Campagne valable jusqu’au 28 février

Rendez-vous dans votre agence UBA la plus proche.

RÈGLEMENT DE LA CAMPAGNE

Article 1 : Objet

La campagne « Le principal, c’est vous » est organisée par UBA Congo dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin, afin de promouvoir l’utilisation des services digitaux de la banque.

Article 2 : Durée de la campagne

La campagne se déroule du 1er février au 28 février inclus.

Article 3 : Conditions de participation

Peut participer à la campagne tout client UBA Congo remplissant l’ensemble des conditions suivantes durant la période de la campagne :

Acheter une carte prépayée UBA ;

Être inscrit ou s’inscrire à UBA Mobile App ;

Activer le service SMS Alert.

Article 4 : Désignation des gagnants

Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les clients éligibles ayant satisfait à toutes les conditions de participation.

Article 5 : Lots

Les gagnants recevront un dîner pour deux dans un établissement partenaire sélectionné par UBA Congo.

Le lot n’est ni échangeable, ni remboursable, ni cessible.

Article 6 : Annonce des résultats

Les gagnants seront contactés directement par la banque via leurs coordonnées enregistrées et les résultats pourront être communiqués sur les canaux officiels de UBA Congo.

Article 7 : Responsabilité

UBA Congo se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler la campagne en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

Article 8 : Acceptation du règlement

La participation à la campagne implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.