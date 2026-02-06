Gagnez un dîner romantique pour deux à la Saint-Valentin en adoptant dès l’achat de votre carte prépayée UBA, UBA Mobile App et le service SMS Alert.
SAINT-VALENTIN UBA | Le principal, c’est vous
Faites-vous plaisir… et gagnez un dîner romantique pour deux
Comment participer ?
Achetez une carte prépayée UBA
Inscrivez-vous sur UBA Mobile App
Activez le service SMS Alert
Plus vous êtes connecté à UBA, plus vous avez de chances de gagner !
Campagne valable jusqu’au 28 février
Rendez-vous dans votre agence UBA la plus proche.
RÈGLEMENT DE LA CAMPAGNE
Article 1 : Objet
La campagne « Le principal, c’est vous » est organisée par UBA Congo dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin, afin de promouvoir l’utilisation des services digitaux de la banque.
Article 2 : Durée de la campagne
La campagne se déroule du 1er février au 28 février inclus.
Article 3 : Conditions de participation
Peut participer à la campagne tout client UBA Congo remplissant l’ensemble des conditions suivantes durant la période de la campagne :
- Acheter une carte prépayée UBA ;
- Être inscrit ou s’inscrire à UBA Mobile App ;
- Activer le service SMS Alert.
Article 4 : Désignation des gagnants
Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les clients éligibles ayant satisfait à toutes les conditions de participation.
Article 5 : Lots
Les gagnants recevront un dîner pour deux dans un établissement partenaire sélectionné par UBA Congo.
Le lot n’est ni échangeable, ni remboursable, ni cessible.
Article 6 : Annonce des résultats
Les gagnants seront contactés directement par la banque via leurs coordonnées enregistrées et les résultats pourront être communiqués sur les canaux officiels de UBA Congo.
Article 7 : Responsabilité
UBA Congo se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler la campagne en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 8 : Acceptation du règlement
La participation à la campagne implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.