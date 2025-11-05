Culture



EN CE MOMENT


Congo : Brazzaville va accueillir la première édition du Nabemba Tourism Expo

Du 18 au 20 novembre 2025, la capitale congolaise, Brazzaville va abriter une grande rencontre dédiée aux acteurs et passionnés…

Publié par journaldebrazza.com
le: 5 novembre 2025
Droits réservés.

Du 18 au 20 novembre 2025, la capitale congolaise, Brazzaville va abriter une grande rencontre dédiée aux acteurs et passionnés du tourisme en Afrique centrale.

 

Placée sous le thème « Tourisme interne, enjeux et défis », cette initiative vise à promouvoir le potentiel touristique du Congo et à encourager la coopération entre les différents pays de la sous-région.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



En prélude à cet événement, le coordonnateur national du Nabemba Tourism Expo, Francel Emerancy Balank, a animé mardi 4 novembre à Brazzaville une conférence de presse, organisée en collaboration avec le site touristique de Ngabé et le ministère en charge de l’Industrie culturelle, touristique et des Loisirs.

Selon lui, cette première édition se veut un cadre de rencontre, d’échanges et de valorisation des atouts naturels et culturels du Congo.

« Nous voulons, à travers ce grand rendez-vous, positionner notre pays comme une destination incontournable en Afrique centrale », a déclaré Francel Emerancy Balank, également responsable de l’agence Wild Safari Tours.

Pendant trois jours, le public pourra découvrir de nombreuses animations : expositions, projections, visites virtuelles du site de Ngabé, ainsi que des rencontres B2B entre professionnels du secteur. Des ateliers et conférences aborderont également des thématiques majeures telles que le tourisme durable, l’écotourisme et la digitalisation du secteur.

Pour Placide Nguie Obambi, responsable du site de Ngabé, le Nabemba Tourism Expo constituera une véritable opportunité de partenariat :

« Cette rencontre vise à créer des passerelles entre les sites naturels et les acteurs économiques du tourisme afin de favoriser un développement durable et inclusif. »

Présent à la conférence, le représentant du ministère du Tourisme a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir de telles manifestations qui stimulent la création d’emplois, diversifient l’économie nationale et contribuent à la croissance du produit intérieur brut.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Droits réservés.

Congo : Brazzaville va accueillir la première édition du Nabemba Tourism Expo

5 novembre 2025 Publié à 14h38

Du 18 au 20 novembre 2025, la capitale congolaise, Brazzaville va abriter une…

Savoir plus
Droits réservés.

Congo : le CSLC et le Sénat s’allient pour promouvoir une communication responsable

5 novembre 2025 Publié à 13h30

Le président du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), Médard Milandou…

Savoir plus
Droits réservés.

Fonds bleu du bassin du Congo : 43 projets validés pour séduire les bailleurs de fonds

5 novembre 2025 Publié à 10h38

Les points focaux nationaux du Fonds bleu pour le bassin du Congo ont…

Savoir plus