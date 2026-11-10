COP31 : Denis Sassou-N’Guesso à Antalya pour défendre la cause des forêts

Le président prendra part, le 11 novembre, au sommet des dirigeants consacré à l’accélération de l’action climatique. Il entend notamment mobiliser les partenaires internationaux autour de la Décennie du boisement et du reboisement 2027-2036.

Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, est arrivé le mardi 10 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, pour participer au sommet des dirigeants de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), prévu les 11 et 12 novembre.

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Cette rencontre de haut niveau réunira des chefs d’État et de gouvernement autour des enjeux liés à l’accélération de l’action climatique et à la mise en œuvre des engagements internationaux. Les échanges porteront notamment sur le financement climatique, la transition énergétique, la décarbonisation industrielle, l’économie circulaire et la résilience des villes face aux changements climatiques.

Pour le chef de l’État, ce rendez-vous constitue une nouvelle occasion de porter les ambitions environnementales de son pays sur la scène internationale. Il devrait notamment mettre en avant la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d’une gestion durable des forêts, couvrant la période 2027-2036.

Cette initiative, portée par la République du Congo, a été adoptée le 16 avril 2025 par l’Assemblée générale des Nations unies, avec 155 voix pour et une contre. Elle vise à mobiliser les États, les organisations internationales, le secteur privé et les communautés locales autour de la restauration du couvert forestier mondial.

À Antalya, Denis Sassou-N’Guesso entend ainsi encourager la mobilisation des engagements politiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre. Les priorités concernent notamment la restauration des écosystèmes forestiers, le développement des plantations forestières et agroforestières, la préservation de la biodiversité ainsi que la promotion des économies vertes.