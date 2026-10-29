Congo : la Fécofoot mise sur une Ligue 1 à 18 clubs en mode zonal

Réuni le 28 octobre à Brazzaville pour son premier comité exécutif sous la présidence d’Éric Alain Mantot, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a dévoilé les grandes orientations du prochain championnat national.

La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération congolaise de football entend adapter l’organisation du championnat national aux réalités économiques des clubs. Lors de son premier comité exécutif, tenu le 28 octobre, plusieurs décisions et orientations ont été examinées, notamment l’élargissement de la Ligue 1 de 14 à 18 équipes et le format de la prochaine saison.

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Selon les orientations présentées, la compétition se disputera en mode zonal. Ce choix répond, d’après le président de la Fécofoot, Éric Alain Mantot, à une exigence économique, compte tenu du poids des charges liées à l’organisation du championnat. La formule retenue vise ainsi à tenir compte des contraintes financières auxquelles sont confrontés les clubs.

Cette évolution impliquera toutefois une réorganisation du fonctionnement des équipes. Le communiqué final du comité exécutif souligne que les clubs devront s’adapter à cette nouvelle configuration et revoir leur organisation en conséquence.

La Fécofoot entend également agir sur les capacités de gestion des structures sportives. Une formation organisée avec l’appui de la Fédération internationale de football association (Fifa) est prévue du 16 au 18 novembre à Brazzaville.

Cette session s’adressera aux présidents et secrétaires généraux des clubs, ainsi qu’aux présidents des ligues. Plusieurs modules sont annoncés, notamment le leadership et le management, la gouvernance et les questions juridiques, la gestion financière, le fonctionnement des clubs, la gestion des stades, le marketing et la communication.

À l’issue de cette formation, une subvention exceptionnelle sera accordée aux clubs. Son attribution sera toutefois conditionnée à la signature d’une convention prévoyant un contrôle de l’utilisation des fonds. À travers ce mécanisme, la Fécofoot entend encadrer le soutien financier apporté aux équipes et renforcer la transparence dans la gestion des ressources allouées.

Éric Alain Mantot a néanmoins tenu à préciser les limites de l’intervention financière de la fédération. Selon lui, la Fécofoot n’a pas vocation à financer directement les clubs. Il estime que d’autres mécanismes doivent être explorés pour leur permettre de mobiliser des ressources supplémentaires.

Le recours aux sponsors et aux annonceurs figure parmi les pistes évoquées pour soutenir financièrement les équipes et favoriser leur autonomie.

Entre élargissement de la Ligue 1, rationalisation des dépenses et renforcement des capacités de gestion, les orientations présentées par le comité exécutif placent la question du financement au cœur de la prochaine saison. Leur mise en œuvre devra permettre de mesurer la capacité des clubs à s’adapter à cette nouvelle organisation du football congolais.