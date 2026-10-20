Congo : les préparatifs des élections de juillet 2027 s’organisent à Pointe-Noire

Le directeur général des affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, a rencontré le 16 octobre les maires d’arrondissements de Pointe-Noire pour faire le point sur la cartographie électorale et l’inventaire du matériel en prévision des prochains scrutins législatifs et locaux.

Accompagné du préfet de Pointe-Noire, Pierre Cébert Ibocko Onanga, et d’autres autorités locales, le directeur général des affaires électorales, Jean-Claude Etoumbakoundou, a échangé avec les différents maires d’arrondissements de la ville océane sur les préparatifs des élections prévues en juillet 2027.

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Cette rencontre a notamment permis d’aborder le cadrage des opérations électorales et l’inventaire du matériel nécessaire à l’organisation des prochains scrutins législatifs et locaux dans le département de Pointe-Noire.

Au cours des échanges, Jean-Claude Etoumbakoundou a rappelé l’importance de la cartographie électorale dans le processus de préparation des élections. Celle-ci consiste notamment à déterminer les limites exactes des circonscriptions électorales ainsi qu’à identifier les lieux susceptibles d’accueillir les centres et bureaux de vote.

Cette opération figure parmi les premières étapes de la préparation des consultations électorales. Elle permet d’anticiper les besoins logistiques et de mieux organiser le déploiement du matériel électoral.