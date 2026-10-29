Sommet Russie-Afrique : Denis Sassou-N’Guesso reçu par Vladimir Poutine à Moscou

Le président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, a été accueilli mercredi 28 octobre 2026 à Moscou par son homologue russe, Vladimir Poutine.

La capitale russe accueille, les 28 et 29 octobre, le troisième sommet Russie-Afrique, un rendez-vous diplomatique auquel prennent part des délégations de 48 pays africains, dont 22 conduites par des chefs d’État. Pour Denis Sassou-N’Guesso, cette rencontre constitue une nouvelle occasion de consolider les relations entre Brazzaville et Moscou et de faire avancer les projets d’intérêt commun.

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Les relations entre les deux pays s’inscrivent dans une dynamique de rapprochement. En septembre 2026, la République du Congo et la Russie ont signé un plan global de développement de leur coopération pour la période 2026-2028. Ce document prévoit la mise en œuvre de projets prioritaires dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, l’agriculture, la santé et les transports.

Selon l’ambassadeur de Russie au Congo, Dmitri Korepanov, le sommet doit notamment permettre aux deux dirigeants de faire le point sur leurs relations et d’examiner les projets retenus dans ce programme de coopération.

Parmi les dossiers évoqués ces derniers mois figure également un projet de construction d’un oléoduc de plus de 1 000 kilomètres à travers le territoire congolais. Cette infrastructure, discutée lors de la visite d’État de Denis Sassou-N’Guesso à Moscou en avril dernier, témoigne de l’importance du secteur énergétique dans les relations entre les deux pays.

La coopération porte également sur les infrastructures, la formation des ressources humaines et les questions sanitaires. Autant de domaines susceptibles d’offrir de nouvelles perspectives au Congo, à condition que les engagements annoncés se traduisent par des projets concrets et des retombées économiques durables.

Le sommet de Moscou aborde des enjeux plus larges, notamment le commerce, les investissements, la sécurité alimentaire, l’énergie, les technologies et la sécurité. Les discussions doivent contribuer à définir les nouvelles orientations du partenariat entre la Russie et l’Afrique pour les prochaines années.

Lors de l’ouverture des travaux, Vladimir Poutine a notamment affiché la volonté de son pays d’accroître ses livraisons de produits agricoles au continent. Le président russe a également évoqué des perspectives de coopération dans les domaines des technologies numériques, de la santé et de la formation.

Les travaux doivent aboutir à une déclaration finale, à un document consacré à la coopération en matière d’intelligence artificielle et à un nouveau plan d’action du Forum de partenariat Russie-Afrique pour la période 2027-2029.

Pour Denis Sassou-N’Guesso, cette troisième édition s’inscrit dans la continuité des précédentes rencontres de Sotchi, en 2019, et de Saint-Pétersbourg, en 2023. L’enjeu est désormais de transformer les orientations diplomatiques en partenariats opérationnels, capables de soutenir le développement économique du Congo et de renforcer sa coopération avec la Russie.