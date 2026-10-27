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Sommet Russie-Afrique : Denis Sassou-N’Guesso à Moscou

Le président de la République a quitté Brazzaville le 25 octobre pour prendre part au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les…

Publié par journaldebrazza.com
le: 27 octobre 2026
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Le président de la République a quitté Brazzaville le 25 octobre pour prendre part au troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre dans la capitale russe.

 

Denis Sassou-N’Guesso doit participer au troisième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou. Le chef de l’État a quitté Brazzaville le dimanche 25 octobre, à destination de la Russie.

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Cette rencontre de haut niveau réunira des dirigeants africains et des représentants des autorités russes autour des perspectives de coopération entre les deux parties. Les discussions devraient notamment porter sur les partenariats économiques, les questions de sécurité, ainsi que les échanges scientifiques et technologiques.

Ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité des deux précédentes éditions organisées à Sotchi, en Russie, en 2019, puis à Saint-Pétersbourg, en 2023. Il doit également permettre d’évaluer la mise en œuvre des engagements pris lors des rencontres précédentes et de définir de nouvelles orientations pour la coopération russo-africaine.

Pour la République du Congo, cette participation constitue une occasion de poursuivre ses échanges avec Moscou et d’explorer de nouvelles possibilités de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques.

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