Congo : une campagne de quatre jours contre les cancers lancée à Brazzaville

L’initiative vise à encourager les femmes et les jeunes filles à se faire dépister pour favoriser une prise en charge précoce.

Le ministère de la Promotion de la femme et du Pacte social, en collaboration avec l’association « Pour Elles », a lancé, le 13 octobre, une campagne de sensibilisation consacrée aux cancers du sein et du col de l’utérus. Prévue pour durer quatre jours, cette initiative entend mobiliser un maximum de femmes et de jeunes filles autour de la prévention et du dépistage précoce.

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Les organisateurs souhaitent à travers cette campagne, informer davantage les femmes sur ces maladies, renforcer leur prise de conscience et les encourager à connaître leur état de santé grâce au dépistage. L’objectif est de favoriser la détection précoce des cancers féminins, un enjeu majeur pour améliorer les chances de prise en charge et limiter les complications liées à un diagnostic tardif.

Pour atteindre le public ciblé, plusieurs activités sont inscrites au programme. Il est notamment prévu une marche sanitaire à travers la ville de Brazzaville, des séances de dépistage gratuit ainsi que des conférences-débats. Ces différentes actions permettront de sensibiliser les participantes aux facteurs de risque, à l’importance du suivi médical et aux moyens de prévention.

Au-delà de la sensibilisation, cette campagne constitue une occasion de rapprocher les services de dépistage des femmes et des jeunes filles, tout en contribuant à lever certaines réticences liées aux examens médicaux.

Pendant ces quatre jours, le ministère de la Promotion de la femme et du Pacte social et l’association « Pour Elles » entendent ainsi promouvoir une culture de prévention et rappeler l’importance du dépistage régulier dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.