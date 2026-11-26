Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a examiné plusieurs dossiers liés à la transparence publique, à la lutte contre la vie chère et à la transformation numérique du pays.

La lutte contre la corruption, la maîtrise des prix des produits de première nécessité et la modernisation de l’administration publique ont été au cœur des communications présentées lors du dernier Conseil des ministres au Congo. Quatre dossiers ont notamment retenu l’attention des membres du gouvernement, avec des mesures et des perspectives destinées à améliorer la gouvernance et les conditions de vie des populations.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Prenant la parole sur sa participation à la 17e session du Groupe d’examen de l’application de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), tenue à Vienne, en Autriche, du 2 au 6 novembre 2026, le ministre du Contrôle d’État, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Léonard Noël Essongo, a présenté les avancées enregistrées par le Congo dans ce domaine.

Il a notamment évoqué la création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption ainsi que le renforcement des compétences de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Les échanges ont également porté sur la transparence des procédures publiques, le recouvrement des avoirs illicites et la coopération internationale. Le ministre a, par ailleurs, présenté les préparatifs du prochain cycle d’évaluation du Congo, prévu en 2027, ainsi que les démarches envisagées pour rapprocher les services nationaux des réseaux internationaux spécialisés, notamment le système GlobE.

Autre préoccupation majeure : la cherté de la vie et les tensions sur l’approvisionnement en produits essentiels. Sur ce point, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Jacqueline Lydia Mikolo, a fait le bilan des mesures engagées depuis sa précédente alerte du 2 octobre. Celle-ci avait notamment signalé la hausse du prix de la tonne de ciment, passé de 90 000 à 105 000 francs CFA, et de la bouteille de gaz butane de 12 kg, dont le prix avait atteint 9 000, voire 10 000 francs CFA, contre 6 400 francs auparavant.

Les contrôles effectués entre le 25 octobre et le 14 novembre ont révélé plusieurs irrégularités, dont le non-respect des prix homologués et l’absence d’homologation des prix de certains produits importés. Des mesures correctives ont été engagées. Le gouvernement a également décidé de faciliter l’accès au gasoil pour les opérateurs chargés de l’approvisionnement en produits essentiels. La révision de l’arrêté encadrant le prix du gaz butane est, en outre, en cours afin de rétablir un tarif de référence opposable aux opérateurs.

Le Conseil a appelé à la poursuite de ces actions pour lutter contre la spéculation et la rétention des produits, tout en renforçant la surveillance des prix, de la qualité et de la disponibilité des denrées de grande consommation.

Sur le volet numérique, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Frédéric Malik Nguema Nze, a annoncé une avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle. À l’issue de sa mission en Chine, le Congo a signé la convention constitutive de la World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICCO), dont il fait partie des États fondateurs. Cette organisation, spécialisée dans les questions d’intelligence artificielle, pourrait accueillir son siège africain ou sous-régional au Congo. Le gouvernement a salué cette perspective et encouragé les démarches nécessaires à sa concrétisation.

Le même ministre a également présenté l’état d’avancement des travaux de la Task force chargée de la digitalisation de l’administration publique. Une centaine de services ont été identifiés à l’issue du recensement des besoins. Les priorités concernent notamment les régies financières et foncières, la délivrance des casiers judiciaires et des certificats de nationalité, la fiabilisation du fichier de la fonction publique ainsi que les services e-Visa et eTA.

La digitalisation de ces derniers s’inscrit notamment dans la perspective de la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de l’obligation de visa pour les ressortissants africains, conformément à la décision du président de la République.