Les Diables rouges se sont inclinés (0-1), mardi 17 novembre à Brazzaville, face aux Comores. Une défaite qui compromet davantage leurs chances de qualification et pousse Claude Le Roy à annoncer sa démission.

Opposée aux Comores, mardi 17 novembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, la sélection congolaise a concédé une défaite (0-1), à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ben Chayeel Hamada à la 32e minute.

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Ce revers intervient quelques jours après le match nul (0-0) obtenu par les Congolais à Moroni, le 13 novembre dernier. Malgré l’avantage du terrain, les hommes de Claude Le Roy n’ont pas réussi à inverser la tendance. Leur manque d’efficacité offensive leur a une nouvelle fois coûté cher.

Après quatre journées disputées dans le groupe G, le Congo occupe la dernière place avec seulement deux points, issus de deux matchs nuls et de deux défaites. Les Diables rouges n’ont inscrit qu’un seul but depuis le début de la campagne qualificative, contre trois encaissés. Avec cinq points de retard sur les Comores, deuxièmes avec sept unités, leurs chances de rejoindre la phase finale de la CAN 2027 sont désormais compromises.

Claude Le Roy jette l’éponge

Au-delà de la contre-performance sportive, cette défaite a été suivie d’une annonce majeure. Le sélectionneur des Diables rouges, Claude Le Roy, a annoncé son intention de présenter sa démission. Le technicien français estime avoir échoué dans la mission qui lui avait été confiée et considère son départ comme une manière de permettre à la sélection de repartir sur de nouvelles bases.

« J’ai failli à ma tâche, à la tâche qui m’était confiée », a-t-il reconnu, tout en soulignant qu’un miracle serait désormais nécessaire pour espérer une qualification. Il a également regretté les difficultés offensives de son équipe, estimant que ses joueurs avaient pourtant bien entamé la rencontre.

Cette nouvelle démission marque la fin annoncée de son deuxième passage à la tête des Diables rouges. Le technicien français avait déjà dirigé la sélection congolaise entre 2013 et 2015. Son départ ouvre ainsi une nouvelle période d’incertitude pour le football congolais, à l’approche des deux dernières journées des éliminatoires.