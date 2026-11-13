Parité homme-femme : les femmes parlementaires sollicitent l’appui d’Isidore Mvouba

Au Congo, la représentativité des femmes au Parlement reste en deçà des objectifs fixés par la loi. Le Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) entend mobiliser les autorités pour faire progresser la parité.

Le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a reçu en audience, le 11 novembre à Brazzaville, une délégation du Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Au cœur des échanges : la promotion de la participation des femmes à la vie politique et l’atteinte de la parité homme-femme au Congo.

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En séjour dans le pays à l’occasion d’un séminaire parlementaire de deux jours placé sous le thème « Le leadership des femmes en politique et la participation des femmes à la gouvernance locale », les membres de la délégation sont venues présenter au président de l’Assemblée nationale les principales conclusions de leurs travaux.

Les discussions ont notamment porté sur les dispositifs législatifs en faveur des femmes, les mécanismes de promotion de leur représentation dans les instances décisionnelles ainsi que les perspectives pour renforcer leur présence au Parlement.

« Nous avons pu échanger sur ce que nous avons reçu des députés, sur les thématiques qui ont été abordées, le point sur les dispositifs de loi par rapport à la femme, mais aussi sur la parité homme-femme et les perspectives que les députés peuvent avoir demain pour qu’ils atteignent la parité », a expliqué Laure Baflan Donwahi, membre du comité directeur du Réseau des femmes de l’APF.

Au Congo, la parité homme-femme est pourtant consacrée par l’article 17 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui garantit la promotion et la représentativité des femmes dans les fonctions politiques, électives et administratives. La loi électorale prévoit également un seuil minimal de 30 % de représentation féminine dans les fonctions électives au Parlement.

Cependant, les chiffres montrent que cet objectif reste encore loin d’être atteint à l’Assemblée nationale. À l’issue des élections législatives de 2022, seules 21 femmes ont été élues sur un total de 151 députés, soit environ 14 %. Lors de la précédente législature, elles n’étaient que 16, représentant 11 % de l’effectif.

La situation est plus encourageante au Sénat, où la représentativité féminine a progressé pour atteindre 30 % en 2023, avec 22 femmes contre 15 auparavant.