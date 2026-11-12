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Congo : le stade Massamba-Débat autorisé à accueillir 10 000 spectateurs

La CAF a donné son feu vert pour une capacité maximale de 10 000 places lors des prochaines rencontres des…

Publié par journaldebrazza.com
le: 12 novembre 2026
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La CAF a donné son feu vert pour une capacité maximale de 10 000 places lors des prochaines rencontres des sélections nationales congolaises.

 

Le stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville pourra désormais accueillir jusqu’à 10 000 spectateurs par rencontre. L’autorisation a été officiellement accordée par la Confédération africaine de football (CAF), selon un communiqué publié le 11 novembre par la Fédération congolaise de football (FECOFOOT).

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Cette décision permettra au public de retrouver les tribunes de cette enceinte sportive à l’occasion des prochaines échéances internationales des sélections nationales. Les premiers bénéficiaires seront les joueurs de la sélection U23, qui affronteront l’Angola ce dimanche 15 novembre à 15h.

Deux jours plus tard, le mardi 17 novembre à 20h, ce sera au tour de l’équipe nationale A de recevoir les Comores dans le même stade. Deux rendez-vous qui devraient mobiliser les supporters, désormais autorisés à venir soutenir leurs équipes dans la limite de la capacité fixée par l’instance continentale.

Les supporters sont ainsi attendus nombreux pour accompagner les Diables rouges dans ces deux confrontations.

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