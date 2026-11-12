Congo-Comores : Sassou-N’Guesso échange avec Azali Assoumani

En déplacement à Antalya, en Turquie, le président a rencontré, le 12 novembre, son homologue comorien. Les échanges ont porté sur les relations entre les deux pays et les enjeux de coopération bilatérale.

Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso, a échangé, jeudi 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, avec son homologue de l’Union des Comores, Azali Assoumani. Cette rencontre s’est tenue en marge du sommet des dirigeants de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui réunit plusieurs chefs d’État et de gouvernement les 11 et 12 novembre.

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Si le contenu précis de leurs échanges n’a pas été rendu public, cette rencontre intervient dans un contexte de mobilisation internationale autour des défis climatiques et environnementaux. Elle offre également aux deux dirigeants l’occasion d’aborder les relations d’amitié et de coopération entre Brazzaville et Moroni, ainsi que les perspectives de leur renforcement.

Les deux pays partagent notamment des préoccupations liées aux effets des changements climatiques, même si leurs vulnérabilités présentent des caractéristiques différentes. La République du Congo, qui abrite une partie importante du bassin du Congo, met en avant la préservation des forêts tropicales et leur rôle dans la régulation du climat mondial. Les Comores, pour leur part, sont particulièrement exposées à la montée du niveau de la mer, à l’érosion côtière et aux phénomènes climatiques extrêmes.

À Antalya, Denis Sassou-N’Guesso porte notamment l’initiative de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement 2027-2036, adoptée en avril 2025 par l’Assemblée générale des Nations unies. Cette initiative vise à mobiliser les États, les partenaires internationaux et le secteur privé en faveur de la restauration des écosystèmes forestiers.

De son côté, Azali Assoumani a plaidé, lors de la COP31, pour un financement climatique plus équitable en faveur des États insulaires en développement. Il a notamment insisté sur la nécessité de prendre en compte leur vulnérabilité particulière dans l’attribution des financements internationaux.

Cette rencontre entre les deux chefs d’État illustre ainsi l’importance du dialogue diplomatique en marge des grandes rencontres internationales, où les enjeux environnementaux rejoignent les préoccupations de développement et de coopération entre les nations.