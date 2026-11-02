Mondial U-15 : les Diables rouges terminent à la 59e place mondiale

Avec six victoires et quatre défaites en dix rencontres, dont une à l’issue de la séance des tirs au but, la sélection congolaise se classe également au 17e rang africain dans une compétition remportée par l’Espagne.

Engagés dans cette compétition disputée du 22 au 31 octobre en Azerbaïdjan, les jeunes Congolais ont affiché un bilan globalement positif, malgré une élimination en seizièmes de finale. Leur parcours a débuté par une victoire encourageante face au Tadjikistan (3-2), avant une première défaite contre l’Espagne (2-4).

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Les poulains congolais ont ensuite retrouvé le chemin du succès en enchaînant trois victoires consécutives face au Koweït (3-0), au Chili (3-2) et à la Barbade (4-0). Une série de résultats qui leur a permis de décrocher leur qualification pour les seizièmes de finale et d’entretenir l’espoir d’une progression dans le tournoi.

Mais l’aventure s’est arrêtée à ce stade. Opposés aux Émirats arabes unis, les jeunes Diables rouges ont concédé une défaite de 0-2, mettant ainsi fin à leurs ambitions dans cette compétition mondiale.

Malgré cette élimination, le parcours des Congolais reste marqué par six succès en dix sorties et une 59e place mondiale. Un bilan qui constitue une expérience importante pour ces jeunes footballeurs, appelés à poursuivre leur progression et à capitaliser sur les enseignements de cette première campagne internationale.