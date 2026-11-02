Môle Est : Congo Terminal lance la pose des défenses de quai

À Pointe-Noire, Congo Terminal vient de lancer l’installation de 65 défenses du Môle Est.

La pose se déroule en deux phases sur un linéaire total de 750 mètres de quai. La première verra l’installation de 35 défenses d’ici la fin de l’année, sur les 400 premiers mètres. La seconde, début 2027, permettra de poser les 30 défenses restantes sur les 350 mètres suivants et de finaliser les travaux.

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Peu visibles, les défenses jouent pourtant un rôle essentiel car elles servent d’amortisseur géant qui protègent les navires des chocs lors de l’accostage. Leur composition faite d’un bloc de caoutchouc haute résistance, protégé par un panneau d’acier à surface glissante et ancré au quai par des fixations et des chaînes métalliques, leur de retrouver leur forme en cas de choc. La coque comme l’ouvrage sont ainsi épargnés. Leur installation garantit donc des opérations sûres à chaque escale.

« Un accostage se joue en quelques secondes, mais sa sécurité se prépare des mois à l’avance. Ces défenses sont la première ligne de protection de chaque navire qui viendra à quai. Sur le Môle Est, la sécurité des opérations n’est pas un objectif parmi d’autres : c’est notre standard » explique Jérôme MOUILLE, Responsable QHSE Congo Terminal Projet Môle Est

Ce démarrage marque une avancée concrète pour le projet du Môle Est, qui vise à renforcer les capacités d’accueil et d’exploitation de Congo Terminal et à accompagner le développement des activités portuaires de Pointe-Noire et de la sous-région.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation