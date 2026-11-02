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Congo : plus de 200 000 arbres prévus pour lancer la décennie du reboisement

Le Congo va célébrer, le 6 novembre prochain, la 40ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre. À cette occasion,…

Publié par journaldebrazza.com
le: 2 novembre 2026
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Le Congo va célébrer, le 6 novembre prochain, la 40ᵉ édition de la Journée nationale de l’arbre. À cette occasion, le président Denis Sassou N’Guesso, procédera par anticipation, à Ignié, au lancement national de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement (2027-2036).

 

Le Congo veut donner le coup d’envoi de dix années d’engagement en faveur de la restauration du couvert forestier et de la gestion durable des ressources naturelles. Placée sous le thème « Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts 2027-2036 », cette 40ᵉ édition va marquer le lancement officiel, sur le territoire national, des activités inscrites dans ce programme international, dont le démarrage à l’échelle mondiale est prévu en 2027.

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L’annonce a été faite par la ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, lors d’une conférence de presse coanimée avec le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla. Selon la ministre, le chef de l’État présidera personnellement cette cérémonie, qui réunira plusieurs personnalités de premier plan, notamment les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, et du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Le vice-président du Gabon ainsi que des hauts responsables des Nations unies sont également attendus.

Sur le terrain, la mobilisation se traduira par une vaste opération de plantation d’arbres sur deux espaces aménagés dans le département du Djoué-Léfini. Le premier site est situé à proximité du massif forestier du PK 45, à Ignié, tandis que le second se trouve aux abords de la zone industrielle de Maloukou Tréchot. Au total, plus de 200 000 plants devraient être mis en terre sur ces deux sites.

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