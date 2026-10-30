Congo : plus de 2 800 agents formés grâce au programme Police+

Après 45 mois de mise en œuvre, le Programme d’appui à la professionnalisation de la police congolaise et au respect des droits de l’homme (Police+) a officiellement achevé son cycle.

Lancé dans le cadre d’une coopération bilatérale entre la France et le Congo, avec le soutien financier de l’Union européenne, le programme Police+ arrive à son terme après près de quatre années de mise en œuvre. Son ambition est de professionnaliser davantage les forces de police congolaises et de renforcer l’intégration des droits humains dans leurs pratiques quotidiennes.

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Au total, plus de 2 831 agents ont bénéficié de formations axées notamment sur l’éthique, la déontologie et le respect des droits fondamentaux. Pour pérenniser ces acquis, des mallettes pédagogiques normalisées ont été intégrées aux dispositifs de formation initiale et continue. Elles permettent désormais d’inscrire systématiquement ces thématiques dans l’apprentissage et le perfectionnement des policiers.

Police+ a également contribué à l’amélioration des infrastructures policières. Trois commissariats centraux pilotes ont été entièrement réhabilités à savaoir, ceux de la Tsiémé et du Djoué, à Brazzaville, ainsi que celui de Pointe-Noire.

Les travaux ont notamment porté sur la réorganisation des espaces de travail, l’amélioration des conditions de garde à vue et la mise en place de protocoles encadrant la prise en charge des personnes privées de liberté. Une attention particulière a également été accordée à la surveillance des cellules et au respect de la dignité des personnes détenues.

Ces aménagements visent aussi à améliorer l’accueil des victimes, notamment celles de violences basées sur le genre (VBG), en leur offrant des espaces garantissant davantage de confidentialité et de sécurité lors du dépôt de plainte et des auditions.

Avec la clôture de Police+, l’enjeu réside désormais dans la consolidation des acquis et leur appropriation durable par les services de police. La poursuite des formations, le respect des procédures et l’entretien des infrastructures réhabilitées seront déterminants pour inscrire les changements engagés dans les pratiques quotidiennes des forces de l’ordre.