CAN 2027 : les U20 congolais fixés sur leur parcours

Le Congo affrontera le Gabon et la République démocratique du Congo dans le groupe B du tournoi qualificatif de l’Uniffac, prévu du 12 au 24 octobre.

Les juniors congolais connaissent désormais leur feuille de route. À l’issue du tirage au sort effectué le 5 octobre par l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (Uniffac), le Congo a été placé dans le groupe B aux côtés du Gabon et de la République démocratique du Congo (RDC).

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Pour les jeunes Diables rouges, le premier rendez-vous est fixé au 15 octobre face au Gabon. Ils enchaîneront ensuite avec la RDC, le 18 octobre, pour leur deuxième et dernier match de la phase de groupes. Deux rencontres qui devront permettre aux Congolais de décrocher l’une des deux places qualificatives pour les demi-finales.

Dans le groupe A, le Cameroun évoluera avec la République centrafricaine (RCA) et le Tchad. Le tournoi s’ouvrira le 12 octobre avec une confrontation entre le Cameroun et le Tchad, avant le match entre la RDC et le Gabon.

La deuxième journée verra la RCA affronter le Tchad le 15 octobre, tandis que le Cameroun sera opposé à la RCA le 18 octobre.

À l’issue de cette phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule accéderont aux demi-finales, programmées le 21 octobre. La finale, prévue le 24 octobre, revêtira un enjeu majeur : les deux équipes qui atteindront la dernière étape du tournoi décrocheront leur qualification pour la Coupe d’Afrique des nations U20 2027.

Avec seulement deux matches à disputer en phase de groupes, le Congo devra donc prendre ses marques dans une poule où chaque résultat comptera. Le rendez-vous est pris le 15 octobre pour l’entrée en lice des jeunes Diables rouges, qui tenteront de poursuivre leur parcours jusqu’à la finale et, par la même occasion, de valider leur ticket pour la CAN U20 2027.