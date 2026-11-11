Congo : 6,65 millions d’habitants en 2026

Les résultats définitifs du RGPH-5 ont été officiellement publiés le 10 novembre à Brazzaville. Ces données devront orienter les politiques publiques et le prochain Plan national de développement.

La République du Congo compte désormais une population estimée à 6 650 650 habitants en 2026. Ce chiffre figure parmi les principales données issues des résultats thématiques définitifs du cinquième Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-5), officiellement présentés le mardi 10 novembre à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

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La cérémonie de publication s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que de plusieurs autres personnalités. À cette occasion, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de faire de ces statistiques un véritable instrument d’aide à la décision. Il a ainsi instruit les ministères, les préfets des quinze départements et les exécutifs locaux de s’approprier les résultats du recensement pour mieux orienter leurs interventions.

L’enjeu est notamment de prendre en compte les réalités démographiques dans l’élaboration des politiques publiques, la préparation des budgets et la conception du Plan national de développement (PND) 2027-2031. Il s’agit, à travers ces données, de mieux identifier les besoins des populations et de répartir plus efficacement les investissements sur l’ensemble du territoire.

Les rapports thématiques apportent un éclairage sur plusieurs dimensions de la société congolaise. Ils abordent notamment la répartition géographique de la population, la fécondité, la mortalité, les migrations, l’éducation, l’emploi, les conditions de vie, l’accès aux technologies numériques ainsi que la situation des femmes et des populations vulnérables.

Les données du dénombrement de 2023 avaient déjà établi la population résidente à 6 142 180 habitants, avec une croissance démographique annuelle moyenne de 3,2 % entre 2007 et 2023. Elles révélaient également une population particulièrement jeune, puisque 76 % des habitants avaient moins de 35 ans. Brazzaville et Pointe-Noire concentraient, à elles seules, 58,2 % de la population nationale.

Les disparités entre les milieux urbain et rural constituent également un défi majeur. Selon les données présentées dans les rapports thématiques, le taux d’accès à l’eau atteint 69,2 % en milieu urbain contre seulement 2,9 % en milieu rural. Pour l’électricité, les proportions sont respectivement de 77,3 % et 13,4 %. Des écarts qui soulignent l’importance d’une planification territoriale mieux adaptée aux réalités locales.

La publication de ces résultats intervient ainsi à un moment stratégique pour le Congo, engagé dans la préparation de son prochain cycle de développement. Leur exploitation effective devrait permettre de mieux anticiper les besoins en infrastructures, en établissements scolaires, en structures sanitaires, en logements et en emplois. L’objectif est de faire de la connaissance de la population un levier pour un développement plus équilibré et inclusif.